Chipotle’da salmonella alarmı: Hisseler çakıldı

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Minnesota’daki gıda güvenliği soruşturması, Chipotle Mexican Grill’i yeniden yatırımcıların odağına taşıdı. Yetkililer vakaların önemli bölümünde ortak restoran temasını belirlerken şüpheli ürün farklı tedarikçilerin biberleriyle değiştirildi.

84 kişinin 75’i Chipotle’da yemek yedi

Minnesota sağlık yetkilileri, eyalette aynı salmonella salgınıyla ilişkilendirilen 110 vaka belirledi.

Hastalanan kişilerden 84’üyle yapılan görüşmelerde, 75 kişinin 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında bir Chipotle restoranında yemek yediği ortaya çıktı. Bu sayı, görüşülen vakaların yaklaşık yüzde 89’una karşılık geliyor.

Ancak yetkililer salgının yalnızca Chipotle restoranlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Restoran zincirinde yemek yemediğini belirten diğer kişilerin de Meksika tarzı yemek sunan farklı işletmeleri ziyaret ettiği belirlendi.

Bu nedenle soruşturmanın merkezinde yalnızca bir marka değil, birden fazla restorana dağıtılmış olabilecek ortak bir gıda ürünü bulunuyor.

Şüpheli jalapeno biberleri değiştirildi

Chipotle Mexican Grill, salgından haberdar olmasının ardından tedarik zincirini geriye doğru incelemeye başladı.

Şirket, restoranlara aynı parti üzerinden gönderilen jalapeno biberlerini olası ortak ürün olarak belirledi. Bunun üzerine Minnesota’daki restoranlardan ve şüpheli partiyi alan diğer şubelerden biberler toplatıldı.

Jalapeno biberleri farklı yetiştiricilerden alınan yeni ürünlerle değiştirildi. Şirket, şüpheli partinin hangi tedarikçiden geldiğini açıklamadı.

Minnesota Sağlık Bakanlığı, Chipotle’ın kayıtları paylaşarak soruşturmaya destek verdiğini ve şüpheli ürünleri hızlı biçimde değiştirdiğini bildirdi. Yetkililer, mevcut durumda Chipotle restoranlarında devam eden bir maruziyet endişesi bulunmadığını belirtti.

Hisseler yüzde 8,5’e kadar düştü

Soruşturma haberi, New York Borsası’nda işlem gören Chipotle hisselerinde sert satışa yol açtı.

Şirket hisseleri gün içinde yüzde 8,5’e varan kayıpla 35,20 dolara kadar geriledi. Yatırımcıların tepkisinde, olayın markanın müşteri trafiği ve satışları üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği endişesi etkili oldu.

Chipotle, son bilançosunda satış görünümünü iyileştirmiş olsa da ABD’li tüketicilerin restoran harcamalarında daha seçici davranması nedeniyle yakından izleniyordu.

Yeni bir gıda güvenliği tartışmasının müşteri güvenini zayıflatma ihtimali, hissedeki düşüşü büyüttü.

Kesin kaynak henüz bulunamadı

Jalapeno biberleri olası ortak ürün olarak öne çıksa da soruşturma henüz tamamlanmadı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ürünün kaynağını ve hangi işletmelere dağıtıldığını belirlemek için geriye dönük takip çalışması yürütüyor.

Sağlık yetkilileri, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu. Bunun nedeni yeni bulaşların sürmesi değil, hastalanan kişilerin test edilmesi ve vakaların sisteme işlenmesinin zaman alması.

Şüpheli ürünün başka Meksika restoranlarına da gönderilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle soruşturmanın kapsamı Chipotle dışındaki işletmeleri de içeriyor.

Salmonella enfeksiyonu genellikle ishal, ateş ve karın kramplarına yol açıyor. Hastalık; küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha ağır seyredebilir.

Eski gıda krizlerinin izi silinmedi

Chipotle, 2015 yılından itibaren farklı eyaletlerde görülen E. coli, salmonella ve norovirüs vakaları nedeniyle uzun süre gıda güvenliği tartışmalarının merkezinde kalmıştı.

O dönemde restoran ziyaretleri gerilemiş, şirketin satışları ve hisse performansı ağır darbe almıştı. Marka daha sonra tedarikçi denetimlerini, ürün izleme sistemini ve restoranlardaki güvenlik uygulamalarını yeniden düzenledi.

Son olayda şirketin şüpheli partiye kısa sürede ulaşabilmesi, bu izleme sistemlerinin hızını gösterdi. Ancak hisselerde yaşanan sert düşüş, yatırımcıların markanın geçmişteki gıda krizlerini hâlâ önemli bir risk olarak gördüğünü ortaya koydu.