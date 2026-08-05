Altın ve gümüşte Londra kapısı kapandı: Çinli rafineriye çifte askı

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Altın ve gümüş piyasasında Londra’da kabul gören külçeleri belirleyen sistemde dikkat çekici bir karar alındı. Çinli rafineri hakkındaki inceleme sürerken şirketin iki değerli metaldeki statüsü geçici olarak durduruldu.

İki kritik statü aynı anda askıya alındı

Londra Külçe Piyasası Birliği, Shandong Gold Smelting Co. Ltd. hakkında Olay İnceleme Süreci başlattığını duyurdu.

İnceleme tamamlanıncaya kadar şirketin hem Altın Good Delivery Listesi hem de Gümüş Good Delivery Listesi’ndeki statüsü 5 Ağustos 2026’dan itibaren askıya alındı.

Karar, şirketin listelerden kesin olarak çıkarıldığı anlamına gelmiyor. LBMA, inceleme sonucuna ilişkin önceden hüküm vermeden geçici tedbir uygulandığını ve taraflarla görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti.

Sürecin sonunda askıya alma kararı kaldırılabilir, ek koşullar getirilebilir veya rafinerinin statüsü hakkında daha kalıcı bir karar alınabilir.

ABD listesi incelemeyi başlattı

Kararın arkasında Shandong Gold Smelting’in ABD’nin Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası kapsamındaki kurum listesine eklenmesi bulunuyor.

ABD mevzuatına göre bu listedeki şirketler tarafından tamamen veya kısmen üretilen malların zorla çalıştırmayla bağlantılı olduğu yönünde aksi kanıtlanabilir bir kabul uygulanıyor.

Bu ürünlerin ABD’ye girişine, ithalatçı tarafından yeterli kanıt sunulmadığı sürece izin verilmiyor.

Aynı gün Shandong Gold Mining Co. Ltd. de ABD listesindeki şirketler arasına eklendi. Ancak LBMA tarafından açıklanan geçici askıya alma kararı doğrudan Shandong Gold Smelting’in rafineri statüsünü kapsıyor.

Good Delivery statüsü neden önemli?

Good Delivery listeleri, Londra toptan kıymetli maden piyasasında işlem görebilecek standart külçeleri üreten rafinerileri gösteriyor.

Listede bulunmak, rafinerinin külçelerinin saflık, ağırlık, biçim, analiz kabiliyeti ve sorumlu tedarik standartları bakımından LBMA’nın koşullarını karşıladığını ifade ediyor.

Londra piyasasında standart altın külçeleri yaklaşık 400 ons, gümüş külçeleri ise yaklaşık 1.000 ons ağırlığında bulunuyor. Bu büyüklükteki külçeler merkez bankaları, büyük ticari bankalar, fonlar ve kurumsal yatırımcılar arasındaki toptan işlemlerde kullanılıyor.

Good Delivery statüsünün askıya alınması, rafinerinin yeni üretiminin Londra piyasasındaki kabulü açısından önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ancak karar, şirketin bütün altın ve gümüş ürünlerinin dünya genelinde yasaklandığı anlamına gelmiyor.

Şirket ABD kararını reddetti

Shandong Gold Smelting, ABD’nin kurum listesine alınmasını kabul etmediğini LBMA’ya bildirdi.

Şirket, Good Delivery kuralları ve Sorumlu Tedarik Programı çerçevesinde adil, bağımsız ve nesnel bir inceleme yapılmasını desteklediğini belirtti.

LBMA ise askıya alınan rafineri, denetim tarafları ve ilgili paydaşlarla temasların süreceğini açıkladı.

İncelemede şirketin tedarik zinciri, ham madde kaynakları, insan hakları kontrolleri ve LBMA’nın sorumlu tedarik şartlarına uyumu değerlendirilecek.

Karar fiyatlardan çok tedarik zincirini ilgilendiriyor

Askıya alma kararı doğrudan altın veya gümüş fiyatlarını belirleyen bir para politikası ya da arz kararı değil.

Bununla birlikte Çin’in küresel rafineri kapasitesindeki ağırlığı nedeniyle süreç, Londra piyasasında kabul gören külçelerin tedariki ve kurumsal alıcıların şirketle çalışmaya devam edip etmeyeceği açısından izlenecek.

Piyasada bundan sonra üç başlık öne çıkacak: LBMA incelemesinin ne kadar süreceği, şirketin ABD listesindeki statüsüne itiraz edip etmeyeceği ve rafinerinin yeni üretiminin hangi pazarlara yönlendirileceği.

LBMA, incelemeye ilişkin yeni gelişmeleri ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.