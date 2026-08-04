Dava gideri düştü, Bayer zarardan çıktı

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Bayer’in 2026’nın ikinci çeyreğinde açıkladığı bilanço, şirketin uzun süredir taşıdığı dava maliyetlerinde belirgin bir hafiflemeye işaret etti. Net sonuç yeniden artıya dönerken, borç görünümündeki revizyon yatırımcıların dikkatini çekti.

Alman ilaç ve tarım şirketi Bayer’in ikinci çeyrek satışları, kur ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 2,2 arttı. Şirketin satış geliri 10 milyar 872 milyon euroya ulaştı.

Özel kalemler öncesi faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr yüzde 1,9 artışla 2 milyar 144 milyon euro oldu. Buna karşılık hisse başına çekirdek kâr yüzde 16,7 azalarak 0,95 euroya geriledi.

Dava giderindeki düşüş bilançoyu değiştirdi

Bayer’in net kârı ikinci çeyrekte 219 milyon euro olarak kaydedildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 199 milyon euro zarar açıklamıştı.

Zarardan kâra geçişte, ABD’de devam eden davalarla bağlantılı özel giderlerin azalması etkili oldu. Bayer’in özel kalem giderleri geçen yılın ikinci çeyreğindeki 981 milyon eurodan 172 milyon euroya geriledi.

Bu gelişmeyle birlikte şirketin faiz ve vergi öncesi kârı 13 milyon eurodan 827 milyon euroya çıktı. Dava maliyetlerindeki düşüş, faaliyetlerdeki sınırlı büyümenin net sonuca daha güçlü biçimde yansımasını sağladı.

Bayer, özellikle tarım ilaçları ve tohum alanında faaliyet gösteren Crop Science birimindeki büyümeden destek aldı. Ancak bilanço, kârlılıktaki toparlanmanın henüz bütün finansal göstergelere yayılmadığını da ortaya koydu.

Kâr arttı ancak nakit akışı eksiye döndü

Şirketin serbest nakit akışı ikinci çeyrekte eksi 371 milyon euro olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 125 milyon euro pozitif serbest nakit akışı kaydedilmişti.

Bayer, nakit akışındaki gerilemede davaların sonuçlandırılması amacıyla yapılan ödemelerin etkili olduğunu bildirdi. Böylece dava giderlerinin gelir tablosundaki baskısı azalırken, geçmiş dosyalara yönelik nakit ödemeleri devam etti.

Şirketin net finansal borcu 30 Haziran itibarıyla 33 milyar 647 milyon euroya ulaştı. Borç miktarı mart sonuna göre yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 arttı.

Buna karşın Bayer, yıl sonuna ilişkin net finansal borç beklentisini aşağı çekti. Daha önce 32–33 milyar euro aralığında öngörülen net borcun 2026 sonunda 29–30 milyar euro seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Borç tahminindeki yaklaşık 3 milyar euroluk değişiklikte, şirketin uzun süreli doğum kontrol ürünleri birimine Apollo tarafından yönetilen fonların yapacağı sermaye katkısı etkili oldu. Fonların yeni kurulacak şirkette azınlık payı karşılığında 3 milyar euro yatırması planlanıyor.

Tarım biriminde kâr yüzde 30 arttı

Bayer’in tarım faaliyetlerini yürüten Crop Science biriminin satışları ikinci çeyrekte yüzde 3,5 artarak 4 milyar 910 milyon euroya çıktı.

Birimde özel kalemler öncesi faaliyet kârı yüzde 30,2 yükselerek 902 milyon euroya ulaştı. Maliyet tasarrufları, yüksek kârlı ürünlerin satışlar içindeki payının artması ve tarım ürünlerindeki fiyatlamalar sonuçları destekledi.

Glifosat bazlı yabancı ot ilaçlarının satışları yüzde 12,6, böcek ilaçlarının satışları ise yüzde 15,9 arttı. Soya ve pamuk tohumu faaliyetlerinde de güçlü büyüme görüldü.

Tarım birimindeki kâr artışı, Bayer’in ilaç ve tüketici sağlığı faaliyetlerindeki daha zayıf görünümü dengeledi.

İlaç satışlarında patent baskısı sürdü

Bayer’in reçeteli ilaç satışları yüzde 0,8 artışla 4 milyar 458 milyon euro oldu. Buna karşılık birimin özel kalemler öncesi faaliyet kârı yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 55 milyon euroya geriledi.

Kanser ilacı Nubeqa’nın satışları yüzde 63,9, böbrek ve kalp hastalıklarında kullanılan Kerendia’nın satışları yüzde 82,9 arttı. Ancak patent korumasının sona ermesinin etkisiyle Xarelto satışları yüzde 42,4, Eylea satışları yüzde 32,8 düştü.

Tüketici sağlığı biriminin satışları yüzde 1,5 artarak 1 milyar 445 milyon euroya çıkarken, birimin faaliyet kârı yüzde 3,6 geriledi.

Bayer, 2026 yılına ilişkin kur etkilerinden arındırılmış satış ve kârlılık beklentilerini korudu. Güncel döviz kurlarıyla şirketin yıl sonu satışlarının 44,7–46,7 milyar euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilanço açısından bundan sonraki dönemde dava ödemelerinin nakit akışına etkisi, 3 milyar euroluk sermaye işleminin tamamlanması ve ilaç birimindeki patent kayıplarının yeni ürünlerle ne ölçüde telafi edileceği belirleyici olacak.