Savaş emtia devinin kazancını yüzde 86 artırdı

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Orta Doğu’daki savaş enerji fiyatlarını, navlun maliyetlerini ve küresel emtia ticaretini sarsarken, piyasalardaki sert hareket Glencore’a büyük kazanç getirdi.

İsviçre merkezli madencilik ve emtia ticareti devi Glencore’un 2026’nın ilk yarısındaki düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı yüzde 86 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

Beklentiyi 600 milyon dolar aştı

Piyasada Glencore’un yaklaşık 9,5 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK açıklaması bekleniyordu. Şirketin 10,1 milyar dolarlık sonucu, tahminlerin yaklaşık 600 milyon dolar üzerinde gerçekleşti.

Glencore’un geçen yılın aynı dönemindeki düzeltilmiş FAVÖK’ü 5,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin geliri ise yüzde 49 artarak 117,4 milyar dolardan 174,4 milyar dolara çıktı. Geçen yıl 655 milyon dolar zarar açıklayan Glencore, bu yılın ilk yarısında 4,4 milyar dolar net kâra ulaştı.

Savaş ticaret bölümünü büyüttü

Kazancın arkasındaki en önemli güç, Glencore’un enerji ve metal ticareti yapan pazarlama bölümü oldu.

Bölümün düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 142 artarak 3,3 milyar dolara yükseldi. Böylece ticaret birimi, şirketin uzun vadeli yıllık hedef aralığının üst sınırına yalnızca altı ayda yaklaştı.

Orta Doğu’daki çatışma petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz, rafine ürünler ve deniz taşımacılığında arz endişelerini artırdı. Fiyatlar arasındaki farkların büyümesi ve teslimat rotalarının değişmesi, geniş küresel ticaret ağına sahip Glencore’un kazancını destekledi.

Yüksek fiyatlar madenleri de destekledi

Şirketin maden ve üretim faaliyetlerini kapsayan sanayi bölümünün düzeltilmiş FAVÖK’ü yüzde 72 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı.

Yükselen bakır, kömür ve diğer emtia fiyatları kazancı artırırken, savaşın yol açtığı tedarik sorunları maliyetleri de yükseltti.

Dizel, kükürt ve sülfürik asit gibi temel girdilerin fiyatlarındaki artış, güçlü emtia fiyatlarının sağladığı kazancın bir bölümünü sınırladı.

Hissedara 1,5 milyar dolarlık ödeme

Glencore, güçlü sonuçların ardından hissedarlarına yaklaşık 1 milyar dolarlık özel nakit ödeme yapacağını açıkladı.

Şirket ayrıca Şubat 2027’ye kadar tamamlanmak üzere 500 milyon dolarlık yeni hisse geri alım programı başlattı.

Yeni kararlarla birlikte Glencore’un 2026 yılı için açıkladığı toplam hissedar ödemesi yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştı. Şirketin net borcu da yılın ilk yarısında yaklaşık 1 milyar dolar azalarak 10,2 milyar dolara geriledi.

Hisseler yükseldi, yeni borsa kararı geldi

Bilanço sonrasında Glencore hisseleri Londra işlemlerinde yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

Şirket aynı zamanda yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda ikincil kotasyon için başvuracağını açıkladı. İşlemlerin ekim ayında başlaması hedefleniyor.

Glencore, Avustralya’daki emeklilik fonlarının büyüklüğü ve yerel yatırımcıların madencilik şirketlerine olan ilgisi nedeniyle yeni kotasyonun hisse likiditesini artırmasını bekliyor.

Yıl sonu hedefi 20 milyar dolara yaklaştı

Glencore, mevcut emtia fiyatlarının korunması ve yılın ikinci yarısında üretim hacminin artması durumunda 2026’nın tamamında yaklaşık 19,7 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK elde edebileceğini hesapladı.

Ancak şirketin yılın ilk yarısındaki güçlü performansında savaş kaynaklı olağanüstü fiyat hareketlerinin önemli payı bulunuyor.

Orta Doğu’da çatışmanın sona ermesi ve enerji piyasalarının normalleşmesi, ticaret bölümünün kazancını aşağı çekebilir. Gerilimin sürmesi ise Glencore’un ticaret gelirlerini desteklerken üretim maliyetlerini artırmaya devam edebilir.