DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanlığı'na Mehmet Yılmaz seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Kanada İş Konseyi’nde başkanlık görevine TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçildi. Türkiye Kanada İş Konseyi Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten Nurdan Erbuğ’dan bayrağı devralan Yılmaz, Altın Madencileri Derneği Başkanlığı, Türkiye Madenciler Derneği Başkan Yardımcılığı ve Maden Platformu Sözcülüğü görevleriyle maden sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Kanada’yla 2021 yılında yaklaşık 2,76 milyar dolar olarak gerçekleştirilen ikili ticaret hacmi 2022 yılında 3,22 milyar dolara yükselerek, 2023 Kasım ayı itibarıyla 2,765 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde, ikili ticaret hacminde ülkemiz lehine 589 milyon dolar ticaret fazlası kaydedildi. Türkiye-Kanada İş Konseyi’nde başkanlık görevine seçilen Yılmaz ve yönetiminin T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılı hedef ülkeleri arasında da yer alan Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımın geliştirmesi ve güçlendirmesi bekleniyor.

“İki ülkenin ticaret hacmini büyüteceğiz"

Göreve gelmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmede bulunan Mehmet Yılmaz, başkanlık süresince iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Yılmaz sözlerine şunları da ekledi: “Türkiye ve Kanada arasında birbirini tamamlayacak çok sayıda çalışma ve proje var. İlişkilerimizi daha da sağlamlaştıracağımız, daha çok iş birliği içerisinde olacağımız bir döneme giriyoruz. Her iki ülkenin de yatırımcılarını heveslendirecek projeler geliştirmek ve tüm bu çalışmaları desteklemek öncelikli sorumluluğumuz. Demir-çelikten, makinalara, yaş meyvelerden alüminyum eşyalara, altın ve mücevherlerden ahşap eşyalara, halılara kadar çeşitli sektörde ürünleri ihraç ettiğimiz Kanada ile aktif ithalat ilişkilerimiz de bulunuyor. Son yıllarda iki ülkenin ilişkilerindeki memnuniyet ise sevindirici. Hal böyleyken, bizim temennimiz sağlam anlaşmalarla ticaret hacmimizi çok daha yüksek bir seviyeye getirmek.”

Sözlerine Konseyin 2024-2025 hedefleri ile devam eden Yılmaz, Kanada’nın madencilik, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki liderliğinden faydalanarak dünyanın önde gelen madencilik fuarlarından PDAC ve teknoloji konferanslarından Collision’a Türkiye’den bir heyet ile katılacaklarını paylaştı. Yılmaz ayrıca, uzun süredir ertelenen iki ülke arasındaki Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısının düzenlenmesi için karşı kanat kuruluşu olan Canada-Turkey Business Council (CTBC) ile iş birliğinde özel sektör olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Gücünü yönetimden alacak

Mehmet Yılmaz’ın başkanlığında Türkiye-Kanada İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle: Gage Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ahmet Fak, BHK Sera Sistemleri A.Ş Ali Bıçakçı, Emsaş Grup İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi .A.Ş. Ali Rıza Arslan, Natural Gıda San. ve Tic. A.Ş. Dr. Andaç Kolukısa, İsgold Altın Rafinerisi A.Ş. Erdem Aşık, Tekağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esat Balkır, Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret A.Ş. Fırat Aydeniz, Tureks İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Günsan Çetin, Bozat Avukatlık Ortaklığı İbrahim Hakkı Bozat, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İsmail Kürşad Korkmaz, Çalık Holding A.Ş Kerim Uras, Türk Hava Yolları A.O. Mahmut Yayla, Hatti Gıda A.Ş. Mehmet Gunnar Demirhan, Anadolu Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Nurdan Erbuğ, Saturn Power Enerji San.Tic.A.Ş Nursel Atar, Yücel Boru İhracat, İthalat ve Pazarlama A.Ş. O. Gürkan Türkaslan, Kale Havacılık San. A.Ş Osman Okyay, Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş Osman Nurettin Paksu, Kurt and Partners Özlem Kurt, Ram Yalıtım İthalat İhracat Ltd. Şti. Selim Mutlu, Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. Yasemin Solmaz.