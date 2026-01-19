DEİK Türkiye-Uganda İş Konseyi’ne Doğan Ali Doğan yeniden başkan seçildi

Türk iş dünyasının uluslararası alandaki temsil gücünü ve ticari diplomasi vizyonunu pekiştiren DEİK Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçimlerin ardından Doğan Ali Doğan’ın yeniden başkan olması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha derin ve sürdürülebilir bir yapıya taşınması hedefi açısından “istikrar” mesajı olarak değerlendirildi.

Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan Ali Doğan, görevin sadece bir devamlılık olmadığını, Türkiye ile Uganda arasındaki ekonomik ilişkileri daha çok boyutlu hale getirme kararlılığı anlamı taşıdığını vurguladı. Seçilen tüm iş konseyi başkanlarını tebrik eden Doğan, DEİK’in Türk iş dünyası için stratejik önemine dikkat çekti.

Doğan, ticari diplomasiye yaklaşımlarını şu sözlerle özetledi: Türk iş dünyasının bundan sonra da ticari diplomasiyi yalnızca bir araç olarak değil, uzun vadeli kalkınmanın ve karşılıklı güvene dayalı iş birliklerinin temel unsuru olarak görmeye devam edeceğini belirtti.

Ticaret hacmi, yatırım ve doğrudan temas

Yeni dönemde Türkiye-Uganda İş Konseyi’nin daha aktif bir rol üstlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda; iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması, yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesi, özel sektörler arası doğrudan temasların güçlendirilmesi ve iş dünyası arasında kalıcı iş birliklerinin kurulması hedefleniyor.

Afrika açılımına katkı bekleniyor

Doğan Ali Doğan liderliğindeki Konsey’in, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki stratejik açılım vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceği ifade edildi. Yeni dönemde, Türkiye–Uganda hattındaki ekonomik ilişkilerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşınması için çalışma yapılması bekleniyor.