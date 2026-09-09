Denizli sanayisi ölçeğini büyütmeye odaklanacak

Kasapoğlu, salgının etkileri, küresel tedarik sorunları, savaş­lar, yüksek enflasyon ve finans­mana erişimdeki güçlüklerin yaşandığı dönemde üyelerin ih­tiyaçlarına yönelik yeni hizmet yapıları oluşturduklarını belirtti. Denizli Model Fabrika ve Verim­lilik Merkezi’nin yanı sıra DSO Akademi, Teşvik Ofisi, DSO ME­İP, İtalya İrtibat Ofisi ve KOS­GEB Temsilciliği gibi yapıların hayata geçirildiğini aktardı.

"Ankara ile ilişkileri güçlendirdik"

Sanayicilerin yeni pazarlara ve tedarik zincirlerine erişimini ar­tırmaya yönelik çalışmalar yap­tıklarını kaydeden Kasapoğlu, sa­vunma ve havacılık sektörlerinde düzenlenen tedarikçi buluşma­larıyla Denizlili firmaların ye­ni iş bağlantıları kurmasına kat­kı sağladıklarını söyledi. Ankara ile ilişkileri de güçlendirdikleri­ni belirten Kasapoğlu, finansma­na erişim, enerji, istihdam, ulaş­tırma, vergi ve teşvikler başta ol­mak üzere sanayicilerin sorun ve taleplerini bakanlıklar, kamu ku­rumları ve TOBB nezdinde gün­deme taşıdıklarını ifade etti.

Odanın kurumsal yapısının ya­nı sıra dijital altyapı ve yeşil dö­nüşüm çalışmalarının da güçlen­dirildiğini belirten Kasapoğlu, DSO’nun 2022 ve 2024 yılların­da TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri aldığını, Dünya Odalar Kongre­si Odalar Yarışması’nda ise yeşil dönüşüm alanında dünya üçün­cülüğü elde ettiğini söyledi. Ka­sapoğlu, bu başarıların Odanın oluşturduğu çalışma modelinin ulusal ve uluslararası ölçekte kar­şılık bulduğunu ifade etti.

Yeni dönemin hedefini “ölçeği büyütmek” olarak açıklayan Ka­sapoğlu, bunun yalnızca Odanın büyümesi anlamına gelmediğini vurguladı. Kasapoğlu, “Asıl hede­fimiz Denizli sanayisinin tekno­loji, katma değer, yatırım ve ni­telikli istihdam ölçeğini büyüt­mektir” dedi. Kasapoğlu, dört yıllık dönemde kurulan hizmet yapıları ve iş birliklerinin bun­dan sonraki süreçte daha yüksek katma değerli üretim için kulla­nılacağını belirterek, “Kurduk, bağladık, dönüştürdük, şimdi öl­çeği büyütüyoruz” mesajı verdi.