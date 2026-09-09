Denizli sanayisi ölçeğini büyütmeye odaklanacak
Denizli Sanayi Odası (DSO), 2022–2026 çalışma dönemini değerlendirme toplantısıyla tamamladı. Dört yıllık dönemde Odanın hizmet kapasitesinin ve kurumsal yapısının güçlendirildiğini belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yeni dönemde Denizli sanayisinin teknoloji, katma değer, yatırım ve nitelikli istihdam kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kasapoğlu, salgının etkileri, küresel tedarik sorunları, savaşlar, yüksek enflasyon ve finansmana erişimdeki güçlüklerin yaşandığı dönemde üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmet yapıları oluşturduklarını belirtti. Denizli Model Fabrika ve Verimlilik Merkezi’nin yanı sıra DSO Akademi, Teşvik Ofisi, DSO MEİP, İtalya İrtibat Ofisi ve KOSGEB Temsilciliği gibi yapıların hayata geçirildiğini aktardı.
"Ankara ile ilişkileri güçlendirdik"
Sanayicilerin yeni pazarlara ve tedarik zincirlerine erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kasapoğlu, savunma ve havacılık sektörlerinde düzenlenen tedarikçi buluşmalarıyla Denizlili firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına katkı sağladıklarını söyledi. Ankara ile ilişkileri de güçlendirdiklerini belirten Kasapoğlu, finansmana erişim, enerji, istihdam, ulaştırma, vergi ve teşvikler başta olmak üzere sanayicilerin sorun ve taleplerini bakanlıklar, kamu kurumları ve TOBB nezdinde gündeme taşıdıklarını ifade etti.
Odanın kurumsal yapısının yanı sıra dijital altyapı ve yeşil dönüşüm çalışmalarının da güçlendirildiğini belirten Kasapoğlu, DSO’nun 2022 ve 2024 yıllarında TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri aldığını, Dünya Odalar Kongresi Odalar Yarışması’nda ise yeşil dönüşüm alanında dünya üçüncülüğü elde ettiğini söyledi. Kasapoğlu, bu başarıların Odanın oluşturduğu çalışma modelinin ulusal ve uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ifade etti.
Yeni dönemin hedefini “ölçeği büyütmek” olarak açıklayan Kasapoğlu, bunun yalnızca Odanın büyümesi anlamına gelmediğini vurguladı. Kasapoğlu, “Asıl hedefimiz Denizli sanayisinin teknoloji, katma değer, yatırım ve nitelikli istihdam ölçeğini büyütmektir” dedi. Kasapoğlu, dört yıllık dönemde kurulan hizmet yapıları ve iş birliklerinin bundan sonraki süreçte daha yüksek katma değerli üretim için kullanılacağını belirterek, “Kurduk, bağladık, dönüştürdük, şimdi ölçeği büyütüyoruz” mesajı verdi.