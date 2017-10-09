'Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri' başvurusu süresi uzatıldı

09 Ekim 2017

Türkiye'de tasarımla markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" TURQUALITY Programı dâhilinde T.C Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) işbirliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, 8 Kasım'da sahiplerini bulacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" jürisinde Suzuki Otomobil Eski Genel Müdürü ve Shizuoka University'den Prof. Moriyoshi Hattori, Senior-touch Ltd. ve design4all'ın CEO'su, Technion Israel Institute of Technology'den Prof. Ron A. Nobarro, Kenya Tasarım Derneği ve Afrika tasarımcıları Network kurucularından Dr. Lilac Osanjo gibi tasarım dünyasına dünya çapında yön veren tasarımcıların yer alıyor.

Başvurular için son tarih 12 Ekim

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'ne tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için başvuru yapılabiliyor. Projeye bu yıla kadar bin 500'ün üzerinde sektörel ürün başvurusu gerçekleşti.

En iyi ve en üstün endüstriyel tasarımlarının belirlenmesi için başvuru süresinin uzatıldığı bildirilen yarışmada son gün 12 Ekim perşembe olarak duyuruldu.