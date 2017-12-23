Dijital itibarınızı korumanın 5 yolu

23 Aralık 2017

Dijital itibar markalar için büyük önem taşıyor. Günümüzde insanlar artık bir kişi veya kurum hakkında bilgi alabilmek için ilk olarak arama motorlarına başvuruyor. Arama motorlarında karşılaşılan en ufak bir olumsuz haber ise algıları doğrudan etkilemeye yetiyor.

Dijital dünyadaki olumsuz içerikler anlık tüketici davranışlarını doğrudan etkilerken, uzun vadede marka itibarını ve imajını sarsabiliyor. İnternette kişi, kurum ve markalar hakkında yapılan asılsız, küçük düşürücü ve karalayıcı haberler hızla yayılarak bilgi kirliliğine, kişi ve kurumların itibarının zedelenmesine ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Araştırmalara göre internette gördüğümüz olumlu yorum ve bilgileri 3 kişi ile paylaşırken, olumsuz haber, yorum ve bilgileri en az 7 arkadaşımıza iletiyoruz. Bu da imaj zedelenmesine yol açacak olumsuz haberlerin nasıl daha hızlı yayıldığını gösteriyor. İnternette asılsız haberlerin kaldırılması konusunda faaliyet gösteren E-Koruma.net’in Genel Müdür Yardımcısı Esra Topal dijital itibarı korumak için olmazsa olmaz 5 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Gizlilik sözleşmesi imzalayın:

Bireysel veya kurumsal markanız ile yapacağınız işlemlerde çalıştığınız kurum ve kuruluşlarla mutlaka gizlilik sözleşmesi imzalayın. Bu sadece sizi değil çalıştığınız kurumları da güvence altına alacaktır. Fikir hırsızlığı ve şirket sırlarının yayılmasının önüne geçmek için gizlilik sözleşmesi büyük önem taşıyor. Sözleşme sayesinde hem bilgileriniz korunacak, hem de hukuki olarak korunma altına alınacaksınız.

2- Arama Sonuçlarını Kontrol Edin:

Kullanıcıların bir marka veya kişi ile hakkında ilk bilgi edinme yeri arama motorlarıdır. Hakkınızda çıkmış olan olumlu veya olumsuz haberler, görseller veya videolar doğrudan satış ve itibar kanallarınızı etkileyecektir. Özellikle online alışveriş dışında satın alma kararı veren kişiler, arama sonuçlarındaki detayları inceleyerek mağazalarınıza ziyaret gerçekleştirebilir.

3- Olmazsa Olmaz Sosyal Medya:

Hakkınızda başkaları tarafından paylaşılmış veya kendi paylaştığınız her gönderinin dijital ortamda saklandığını unutmayınız. Kullanmış olduğunuz tüm sosyal medya hesaplarında aktif olmalısınız, olası bir krizde hemen haberdar olabilirsiniz.

4- Şikayet Yönetimi:

Müşterilerinizden gelen olumlu veya olumsuz bütün isteklere cevap vermelisiniz. Müşteriler ile arasında duygusal bir bağ kuran firmalar şikâyet veya olası krizlerde daha az etkilenecektir. Şikâyetler sayesinde markanız için olumsuz olabilecek birçok durumu olumlu hale getirebilirsiniz. Yapılan şikâyetin düzeltilmesi hem sadık müşterilerinizi elinizde tutmaya, hem de yeni müşteriler kazanmanıza olanak sağlar. En önemlisi bir sonraki satın alma işleminde müşteri mağduriyet yaşasa bile çözüleceğinden emin olur.

5. Alarm Oluşturma:

Hakkınızda yapılan yorumları, yayınlanmış haber, görsel ve içerikleri takip edebileceğiniz alarm oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Böylelikle olumlu veya olumsuz yorumlara daha erken ulaşmanız mümkün olur. Hakkınızda yayınlanmış asılsız, karalayıcı, gerçeği yansıtmayan haberler için ise mutlaka işin ehli olan uzmanlara başvurun.