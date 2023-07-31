Doğa içinde çalışmak isteyenleri hedef aldı ‘küçük ev’e yatırım yaptı

Özlem SARSIN

İstanbul’da global bir reklam ajansında beyaz yakalı olarak evden çalışırken istifa eden Serter, doğayla iç içe, tatil yerlerinden çalışmak isteyen beyaz yakalıları dikkate alarak kurduğu alternatif konaklama seçeneği ile büyük ilgi gördü.

Çeşme Ovacık’ta bulduğu limon ağaçlarıyla dolu arazide kurduğu tiny house’lar ile Zeytincik Tiny markasını ortaya çıkardığını dile getiren Zeytincik Tiny Kurucusu İlayda Serter, hem doğayla iç içe ve izole bir tatil planlayan hem de Çeşme’nin eğlence hayatına ve popüler bölgelerine yakın olmak isteyen misafirlere hizmet sunduklarını söyledi. Serter, yeni işini kurarken özellikle tiny house’ları tercih ettiğini bu şekilde doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden, tamamıyla doğayla bütünleşik bir konsepti.

Yeni yatırımla büyüdü

1.5 yıl önce 3 tiny house’la başlayan yolculuğuna özellikle yaz sezonunda gelen yoğun ilgiden güç alarak 2023’ün başında 3 tane daha ev ekleyerek toplamda 6 evle devam ettiğini vurgulayan Serter “Bir sene gibi kısa bir sürede yatırımımı 2 kat büyütmüş oldum.

Bu sezon evlerimizin bahçe mobilyalarında da küçük değişiklikler yaptık ve ‘Zeytincik Tiny Private’ konseptiyle diğer evlerden ayrılan bir ev daha ekledik.

Evlerimizin geneli ortak bahçeye bakıyorken ‘Private’ evimizin kendine ait, dışardan gelenlerin göremediği bağımsız bir bahçesi var ve bahçe mobilyaları da diğerlerinden biraz daha farklı.Şu an için Ovacık’taki lokasyonumuzdaki tiny house’larımız sayıca yeterli diye düşünüyorum. İnsanlar daha lokal ve sakin bir tatil için bizi tercih ettikleri için çok fazla büyütme taraftarı değilim. Misafirlerimiz doya doya doğayı yaşasınlar istiyorum.” dedi.