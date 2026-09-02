Dropbox saldırısında binlerce kullanıcının dosyalarına erişildi

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Saldırganlar, Dropbox parolalarını ele geçirmek yerine üçüncü tarafla kurulan eski bir oturum açma bağlantısından yararlandı. İki aşamalı doğrulaması açık olmayan kullanıcılar, 4-21 Ağustos tarihleri arasında izinsiz erişime maruz kaldı.

Dropbox saldırısı yaklaşık 5 bin kullanıcıyı etkilerken şirketin incelemesi, saldırganların her kullanıcının dosyalarına ulaşamadığını gösterdi. Depolanan içerikler, etkilenen kullanıcıların üçte birinden daha azında görüntülendi veya indirildi.

Şirket bazı kullanıcılara gönderdiği bildirimlerde, kayıtlarında dosyaların açıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını belirtti. Diğer kullanıcılar ise içeriklerinin görüntülenmiş veya indirilmiş olabileceği konusunda bilgilendirildi.

Yetkisiz erişim 4 Ağustos’ta başladı

Dropbox saldırısındaki izinsiz girişlerin 4 Ağustos ile 21 Ağustos arasında gerçekleştiği belirlendi. Etkilenen kullanıcılar olay hakkında 31 Ağustos’ta bilgilendirilirken şirket, gelişmeyi veri koruma kurumlarına da bildirdi.

Olayın açıklanmasının ardından Dropbox hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 2,4 geriledi. Şirket, erişilen dosyaların türleri veya toplam büyüklüğü hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kullanıcılara gönderilen bilgilendirmelere göre saldırganlar, Lenovo’nun e-posta doğrulama sürecindeki bir sorundan yararlandı. Başkasına ait bir e-posta adresi kullanılarak Lenovo ID oluşturulabildiği ve bu kimlik üzerinden aynı adresle ilişkili Dropbox profiline girilebildiği belirtildi.

Bu yöntem, saldırganların doğrudan Dropbox parolasını kırmasına gerek bırakmadı. Ancak izinsiz girişin yalnızca Lenovo ID ile bağlantılı ve iki aşamalı doğrulaması açık olmayan kullanıcıları etkilediği bildirildi.

Dropbox bağlantıyı tamamen kesti

Dropbox saldırısı tespit edildikten sonra Lenovo ID üzerinden açılmış bütün oturumlar sonlandırıldı. Şirket ayrıca Lenovo ID ile kullanıcı profilleri arasındaki mevcut bağlantıları kaldırdı.

Sistemde yapılan değişikliğin ardından Lenovo üzerinden erişim sağlanmak istendiğinde Dropbox parolasının da girilmesi zorunlu hâle getirildi. Böylece yalnızca üçüncü taraf kimlik doğrulamasına güvenilerek platforma giriş yapılmasının önüne geçildi.

Lenovo kendi kullanıcılarının etkilenmediğini bildirdi

Lenovo, olayın Dropbox ile geçmişten kalan bir entegrasyondan kaynaklandığını ve bu bağlantının bazı kullanıcıların yanlış biçimde doğrulanmasına imkân verdiğini açıkladı. Şirket, kendi müşterilerinin olaydan etkilenmediğini ve incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Olay, bir hizmetin kendi güvenlik sistemi kadar bağlantı kurduğu üçüncü tarafların doğrulama süreçlerinin de önemli olduğunu gösterdi. Eski bir entegrasyondaki açık, doğrudan bulut depolama sistemine saldırılmadan kullanıcı dosyalarına giden yolu açtı.

İki aşamalı doğrulama saldırının sınırını çizdi

Etkilenen kullanıcıların tamamında iki aşamalı doğrulamanın kapalı olması dikkat çekti. Dropbox, bu özelliğin güvenlik ayarlarından kısa mesaj, doğrulama uygulaması veya fiziksel güvenlik anahtarı kullanılarak etkinleştirilebildiğini belirtiyor.

Kullanıcılar güvenlik denetimi bölümünden açık oturumları, bağlı cihazları ve erişim izni verilen uygulamaları inceleyebiliyor. Tanınmayan bir bağlantının kaldırılması, parolanın değiştirilmesi ve iki aşamalı doğrulamanın açılması benzer girişimlere karşı ek koruma sağlıyor.