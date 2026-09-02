“Mersin’de ihracat rakamlarının yanında ithalat dengesi de izlenmeli”

Özdemir, ihracat işleminin fiilen gerçekleştiği ili esas alan “faaliyet ili” verileri ile ihracatı yapan firmanın kayıtlı merkezi­nin bulunduğu ili esas alan “giri­şim merkezi” verilerinin birbi­rinden farklı sonuçlar ortaya ko­yabildiğini kaydetti.

Faaliyet ili ve girişim merkezi ayrımı önemli

Temmuz 2026 ihracatına iliş­kin değerlendirmelerde faaliyet illeri bazındaki veriler esas alına­rak Mersin’in ihracatının geçen yılın aynı ayına göre 194 milyon dolar arttığının ve kentin Türki­ye’de ihracatını en fazla artıran il olduğunun vurgulandığını belir­ten Özdemir, yalnızca bu göster­ge üzerinden değerlendirme ya­pılmasının Mersin’in dış ticaret tablosunun tamamını yansıtma­yacağını ifade etti.

Girişim mer­kezi bazındaki verilerin ise fark­lı bir tablo ortaya koyduğuna işa­ret eden Özdemir, 2026 yılının ilk yedi ayında Mersin merkezli fir­maların ihracatının arttığını de­ğil, gerilediğini kaydetti. Özde­mir, Mersin merkezli firmaların Ocak-Temmuz dönemi ihracatı­nın 2025 yılında 4,72 milyar do­lardan 2026 yılında 4,14 milyar dolara gerilediğini belirterek, ih­racattaki düşüşün 580 milyon do­lar, yani yüzde 12,29 seviyesin­de gerçekleştiğini aktardı. Aynı dönemde ilk 10 sırada yer alan 8 ilin ihracatını artırmasına karşın Mersin’in ihracatı en fazla gerile­yen il olduğuna dikkat çekti.

İthalattaki artış da tabloya dahil edilmeli

Mersin’in dış ticaret performan­sının değerlendirilmesinde ithalat verilerinin de göz ardı edilmeme­si gerektiğini vurgulayan Özdemir, aynı dönemde Mersin merkezli fir­maların ithalatının 4,75 milyar do­lardan 5,50 milyar dolara yükseldi­ğini bildirdi. İthalatın yüzde 15,76 oranında arttığını belirten Özde­mir, bu gelişmenin ihracatın itha­latı karşılama oranına da yansıdı­ğını kaydetti.

Buna göre söz konu­su oranın yüzde 99,46’dan yüzde 75,36’ya gerilediğini ifade eden Öz­demir, Mersin’in dış ticaretinde ih­racat azalırken ithalatın arttığını ve ihracatın ithalatı karşılama gü­cünün yaklaşık 24 puan düştüğünü söyledi. Bu veriler ışığında yalnız­ca faaliyet illeri bazındaki temmuz ayı rakamından hareketle Mer­sin’in ihracatta “zirveye yerleştiği” yönünde bir değerlendirme yapıl­masının kentin dış ticaret perfor­mansının bütününü yansıtmaya­cağına dikkat çeken Özdemir, daha kapsamlı bir bakış açısına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Hedef dengeli ve sürdürülebilir dış ticaret

Sağlıklı bir değerlendirme için ithalatın seyri, ihracatın ithalatı karşılama oranı, dış ticaret denge­si, ihracatın katma değeri ile ürün ve pazar çeşitliliğinin birlikte ele alınması gerektiğini belirten Öz­demir, asıl başarının bir ayda elde edilen sıralama değişikliğinden değil, yıllar boyunca sürdürülebi­len ihracat artışından anlaşılaca­ğını ifade etti. Mersin’in hedefinin yalnızca daha fazla ihracat yapan bir kent olmakla sınırlı kalmama­sı gerektiğini kaydeden Özdemir, kentin ithalatını daha etkin yöne­ten, dış ticaret açığını azaltan, yük­sek katma değer üreten ve küresel pazarlardaki konumunu kalıcı bi­çimde güçlendiren bir üretim ve ihracat merkezi haline gelmesi ge­rektiğini söyledi.