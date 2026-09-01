Yapay zeka devinde grev riski

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Yapay zeka yatırımlarının hızlandırdığı bellek çipi talebi Micron’un gelirlerini ve üretim kapasitesini yukarı taşırken, şirketin en kritik üretim merkezlerinden Tayvan’da bu kez iş gücü gerilimi büyüyor. Çalışanlar, mevcut prim sisteminin şirketin yükselen kârlılığını yeterince yansıtmadığını savunuyor.

10 bin çalışanı kapsıyor

Micron’un Taoyuan ve Taichung’daki iki sendikası, bölgede yaklaşık 15 bin çalışan bulunduğunu ve bunların 10 bine yakınının sendika üyesi olduğunu açıkladı.

Böylece olası bir grev, şirketin Tayvan’daki çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kapsayabilecek büyüklüğe ulaşıyor.

Ağustos ayında yapılan sendika içi ankete katılan çalışanların yüzde 80’den fazlası, prim sisteminde değişiklik yapılmaması halinde grev seçeneğine destek verdi.

Sendikalar yönetimle görüşmelerin sürmesini beklerken, anlaşma sağlanamaması durumunda eylül ayında resmi grev oylamasına gidilebileceği belirtiliyor.

Krizin merkezinde prim sistemi var

Uyuşmazlığın temelinde Micron’un çalışanlara ödediği performans primleri bulunuyor.

Sendikalar mevcut sistemin şirketin büyüyen kârlılığıyla yeterince bağlantılı olmadığını ve rakip üreticilere kıyasla çalışanların daha düşük pay aldığını savunuyor.

Özellikle Samsung Electronics ve SK Hynix’in kâra dayalı prim sistemleri örnek gösteriliyor. Micron çalışanları da şirket sonuçları güçlendikçe primlerin daha doğrudan kârlılıkla ilişkilendirilmesini istiyor.

Micron’un Tayvan yönetimi ise bu yıl yapılacak performans primi ödemesinin şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşacağını açıkladı.

Şirket ayrıca çalışanlarla mevcut kanallar üzerinden görüşmelerin devam edeceğini ve yasal süreçlere uyulacağını bildirdi.

Tayvan Micron’un en kritik üretim merkezi

Tayvan’daki gelişmenin piyasalar açısından önemini artıran unsur ise tesislerin şirketin küresel üretimindeki ağırlığı.

Micron, Tayvan’daki yatırımlarını son yıllarda hızlı biçimde büyüttü. Şirketin ülkedeki toplam yatırımı 1,4 trilyon Yeni Tayvan dolarını, yaklaşık 44 milyar doları aşmış durumda.

Tayvan aynı zamanda Micron’un dünyadaki en büyük üretim üssü konumunda bulunuyor.

Şirket burada geleneksel DRAM belleklerin yanı sıra yapay zeka sistemlerinin kritik bileşenlerinden yüksek bant genişlikli bellek üretimini de genişletiyor.

Bu nedenle uzun süreli veya geniş katılımlı bir iş bırakma eyleminin yalnızca Micron’u değil, küresel bellek tedarik zincirini de etkileyebilecek bir risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

Yapay zeka talebi üretimi zorluyor

Bellek çipleri yapay zeka altyapısındaki en kritik bileşenlerden biri haline geldi.

Özellikle yüksek bant genişlikli bellekler, gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarının veri işleme kapasitesini artırmak için kullanılıyor.

Micron da artan talebi karşılamak amacıyla Tayvan’daki DRAM ve yüksek bant genişlikli bellek kapasitesini genişletiyor.

Şirket mart ayında Tongluo’daki yeni üretim tesisinin satın alımını tamamladı. Yaklaşık 300 bin metrekarelik temiz oda kapasitesine sahip tesisin gelişmiş DRAM ve yüksek bant genişlikli bellek üretimini artırması planlanıyor.

Micron ayrıca yeni nesil HBM4 ürünlerinde yüksek hacimli sevkiyata geçtiğini açıklamış durumda.

Üretimde aksama piyasayı etkileyebilir

Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix ile birlikte küresel DRAM pazarının üç büyük üreticisinden biri.

Bu nedenle şirketin en büyük üretim üssünde yaşanabilecek kapsamlı bir grev, arzın zaten sıkı olduğu bazı gelişmiş bellek ürünlerinde yeni bir baskı yaratabilir.

Ancak şu aşamada grev kararı alınmış değil. Sendikalar ile şirket yönetimi arasındaki görüşmeler devam ediyor ve üretimde herhangi bir kesinti bulunmuyor.

Piyasaların önümüzdeki dönemde izleyeceği temel konu, prim sisteminde uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı ve sendikaların resmi grev oylamasına gidip gitmeyeceği olacak.