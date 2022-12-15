Dubai Uluslararası Ticaret Odası İstanbul ofisini hizmete açtı

Dubai Uluslararası Ticaret Odası’nın dünyadaki 15. irtibat ofisi olarak faaliyet gösterecek olan İstanbul ofisi, başta otomotiv, tarım, tekstil, lojistik ve kimya gibi lokomotif sektörler olmak üzere farklı alanlarda yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Türkiye’deki öncelikli paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmaya odaklanacak olan yeni ofis, Dubai pazarına girmek ve uluslararası ölçekte büyümek isteyen Türk şirketlerine destek olacak.

İstanbul’da Türk şirketlerine yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatları sunmak ve iş birlikleri yapmak amacıyla hizmet verecek olan ofis, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Körfez Bölgesi’ndeki en büyük, dünya genelinde ise 7. en büyük ticari ortağı konumunda bulunan Türkiye ile ticareti 2026 yılına kadar iki katın üzerinde artırmayı amaçlıyor.

İstanbul’da açılan yeni ofisin, Dubai Emirliği tarafından ülkeye yabancı yatırım, yetenek ve yeni iş fırsatları çekmek, BAE’nin dünyanın önde gelen ticari üslerinden biri olarak konumunu güçlendirmek ve Dubai şirketlerinin 30 öncelikli yurt dışı pazara açılmalarını sağlamak amacıyla açıklanan "Dubai Global" inisiyatifinin stratejik bir adımı olduğu belirtildi.

Dubai Uluslararası Ticaret Odası, açılan yeni ofisle birlikte Türkiye ve BAE arasında halihazırda güçlü olan ticari ilişkileri başta otomotiv, tarım, tekstil, lojistik ve kimya olmak üzere farklı sektörlerde yeni ticaret ve yatırım fırsatları sunarak geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul’da açılan yeni temsilcilik ayrıca, Türkiye ve BAE arasında yeni iletişim ve ekonomik iş birliği kanalları oluşturmak ve Türk ortaklarla birlikte ilişki geliştirme etkinlikleri, seminerler gibi etkinlikler düzenlemek ve iş ortaklıkları kurmak için de çalışacak.

2021’de Dubai ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaretin büyüklüğü 12,8 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında yeni dönemde yapılması beklenen anlaşmalarla karşılıklı ticaretin 27,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

BAE'de iş yapan Türk şirketleri 6 yılda yüzde 173 arttı

Dubai Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre Ekim 2022 itibarıyla 2 bin 203 Türk şirketi odaya kayıtlı olarak BAE’de iş yapıyor. Bu sayı 2016’da ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının yüzde 173 arttığını gösteriyor.

Dubai Uluslararası Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada ayrıca ürünlerin vergiden muaf dolaşımına dair avantajların devreye sokularak Türkiye ve Dubai arasında yatırımcılar ve girişimciler için yeni fırsatlara kapı açılacağı belirtildi.

Dubai stratejik konumu ve gelişmiş lojistik tesisleri ile uluslararası hedefleri olan Türk şirketleri için tercih edilen bir ticari üs konumunda bulunuyor. BAE, 2,2 milyar tüketiciye kolay erişim sağlayarak Türk şirketlerine ayak izlerini küresel boyutta genişletme imkânı sunuyor. Dubai Uluslararası Ticaret Odası yetkilileri de gelecekte BAE-Türkiye ticari ilişkilerinin güçlenmesi için gerekli tüm ve desteği sağlama konusunda kararlığında olduklarını belirtiyor.

"İkili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz"

İstanbul ofisinin açılış töreninde konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Türkiye-BAE ilişkilerinde, iki ülke liderlerinin ortak iradesi sayesinde, karşılıklı ekonomik büyümeyi teşvik etmeye dayalı yeni ortaklıklar döneminin başladığını dile getirdi.

Al Dhaheri, "İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi bu yıl içerisinde 9 milyar dolara ulaştı, önümüzdeki dönemde bu değerin 15 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz. BAE ile Türkiye arasında ortak iş birliğine ulaşmak için, iş sektörüne hizmet etmekte yeni bir yolculuk başlatacak olan İstanbul'daki yeni Dubai Ticaret temsilciliği, somut adımlarla yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki dönemde, her iki ülkedeki iş insanlarına daha fazla fırsat yaratarak, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında petrol dışı iç ticaret hacmini ikiye katlamayı, karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi sağlayacak kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzalamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dubai Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hassan Al Hashemi de Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, bu girişimin kendileri için dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye ile sınır ötesi ortaklıkların kurulması açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

Al Hashemi, "Dubai Uluslararası Ticaret Ofisi, 2030’a kadar dünya genelinde 50 temsilcilik ofisini kapsayan güçlü ilişki ağıyla Dubai’deki iş fırsatlarını heyecan verici şekilde genişletmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.