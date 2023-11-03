EBSO’dan eleman sorununa eğitim desteği

Protokol kapsamında İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve EBSO’nun koordinasyonunda, sanayinin ihtiyacına göre ders müfredatlarının oluşturulması ve yine talep doğrultusunda öğrencilerin sanayi kuruluşlarında staj yapması sağlanacak.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin dördüncü yarı yıl eğitimlerini sanayi kuruluşlarında yürütmelerini de kapsayan protokol, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından imzalandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli boyutlarından birinin de istihdam olduğunu söyledi. Akdaş, “Ülkemizde var olan işsizliğin yanında, büyük çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan ve aradığı nitelikte iş gücünü bulmakta büyük zorluk çeken sanayi kuruluşlarımızın varlığı söz konusudur. Bunun altında mesleksizlik konusu bulunuyor.

Mesleksizlik konusunu da mesleki ve teknik eğitim ile aşabileceğimiz çok açık. EBSO olarak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürüttüğümüz Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nin ardından İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile imzaladığımız bu protokol, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetişmesi noktasında büyük önem taşıyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ender Yorgancılar, meslek lisesi mezunlarının belirli şartların karşılanması koşuluyla askerlikten muaf tutulması ile ilgili teklifimizi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a sundu. Bu gibi uygulamalar ile nitelikli istihdam konusunun çözümünün hızlanacağını düşünüyoruz” dedi.