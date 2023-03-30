ECOGREEN, Niğde projesinde

Denizli merkezli Ecogreen Enerji, yatırımlarına devam ediyor. Güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip olan Denizlili Ecogreen Enerji, iki adet biyokütle ve bir adet biyogaz santrali projesi geliştirme ve uygulama çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, enerji üretiminin yanı sıra biyogaz ve biyokütleye dayalı enerji üretimi yatırımları sonrasında organik ve organamineral gübre yatırımları ile gübre pazarında da aktif bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Ecogreen Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin YEKA GES-4 Niğde Bor- 2 ihalesini almaya geçen yıl hak kazandı.

Bunun sonrasında yatırımlara hız veren şirket, enerji santralinin tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçleri için GE (General Electric) ile anlaşma sağladı.

Söz konusu 130 MWp’lik santral yatırımının Ağustos 2023’te devreye alınması hedefleniyor.

“Örnek proje olacak”

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, gerek teknolojide gerekse çevresel düzenlemede Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonuna yakışan bir santral kuracaklarını belirtiyor. Uğurlu şöyle devam ediyor: “Ecogreen Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan, biyogaz, biyokütle ve güneş enerji santralleriyle ülkemizin yenilenebilir enerjisine güç katan bir şirket. Kısa zamanda büyük yatırımlar gerçekleştirerek, sektörde ciddi bir oyuncu haline geldik. Bu başarımızı YEKA-4 Niğde Bor-2 GES ihalesini almaya hak kazanarak taçlandırdık. Burada da her haliyle örnek gösterilecek bir projeyi ülkemize kazandırmaya gayret ediyoruz.”

Uluslararası ölçekte iş geliştirme vizyonu kapsamında, bu projede GE ile çalışacaklarını aktaran Osman Uğurlu, “Türkiye’de 70 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren GE’nin teknolojik donanımından ve tecrübesinden yararlanmak bizim için önemli.

Bu santralimizde FLEXINVERTER Güneş Enerjisi Santrali teknolojisini kullanacağız. Aynı zamanda proje kapsamında Solar Power Station teknolojisinin tasarım, mühendislik, tedarik ve hizmete açma süreçleri de yer alıyor” dedi.

Hedef 600 MWe kurulu güç

Ecogreen Enerji’nin altı ayrı ilde güneş enerjisinde 27 megavat elektrik (MWe), üç ayrı ilde faaliyet gösteren biyogaz santralinde toplamda 7,5MWe, Denizli Biyokütle ve Honaz Biyokütle santrallerinde de toplam 14,9 MWe kurulu güçte elektrik üretim santralleri var. Bugün itibarıyla İtalya’da yaklaşık 150 MWe kurulu güçte proje geliştirme aşamasına gelen şirket 2025 yılına kadar toplamda 300 MWe kurulu güce ulaşmayı planlıyor. Şirket, ilgili yatırımlarla birlikte 2023 itibarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki projelerin hayata geçmesiyle toplamda 300 MWe, 2024 yılı içindeyse 600 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.