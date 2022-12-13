Eleman.net’in yeni CEO’su Murat Günay oldu

Kurulduğu 2005 yılından bu güne teknolojik alt yapısını sürekli geliştiren; mobil mülakat, anlık mesajlaşma gibi özelliklerin yanı sıra yapay zeka destekli aday arama motoruyla milyonlarca adayı saniyeler içinde konum, deneyim ve daha bir çok kriteri filtre edip ekrana getirerek firmalara aradığı nitelikli elemanı hızla sunan, adayların da en hızlı şekilde istihdam edilmesine olanak tanıyan Eleman.net’te CEO görevine atama gerçekleştirildi.

Ekonomi alanında lisans eğitiminin üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yapan ve 20 yılı aşan kariyeri boyunca Citibank'ta çağrı merkezi müdür yardımcılığı, Sahibinden.com'da operasyon ve müşteri hizmetleri direktörlüğü, Cleanzy.com’da küresel operasyonlardan sorumlu yöneticilik, Modanisa.com’da müşteri hizmetleri direktörlüğü ve Papara.com’da müşteri deneyimi direktörü gibi görevleri üstlenen Murat Günay eleman.net’in yeni CEO’su olarak göreve başladı. Çalışma hayatı boyunca çeşitli departmanlarda birçok yöneticilik görevini üstlenen Murat Günay ileri derecede İngilizce bilirken, Almanca ve Fransızca dillerinde de yetkinliğe sahip.