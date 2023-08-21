Eşinden aldığı takılarla iş kurdu! 15 yeni mağaza açacak

Mehtap HALICI

Küçük yaşlarda çorap, gazoz, simit, balon gibi birçok ürün satarak ticaret hayatına atılan Hayati Ünal, düğünde takılan takılar ile kurduğu Setre markası ile bugün 86 ülkeye ihracat yapıyor.

Setre’nin ilk mağazasını 1970’te açtığını Setre Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ünal, markanın hem perakende ağını güçlendirmeyi hem de ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bugün Setre markasının Seyrantepe fabrika binası, Nişantaşı ve Seyrantepe perakende mağazaları ve Osmanbey toptan satış mağazası bulunuyor.

Hayati Ünal, “Öncelikle 2024 yılı içinde 3-4 mağaza açmayı hedefliyoruz. Öncelikle büyükşehirlerde mağazalaşacağız. İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmayı istiyoruz. Bu mağazaları açtıktan sonra hedefimiz ise 5 yıl içinde AVM’lerde bu rakamı 15’e çıkarmak olacak.

Ondan sonrada Anadolu’ya yayılacağız” dedi. Ünal, kadın giyim modelleri arasında yaklaşık 500 çeşit ürünleri olduğunu ifade etti. Yurtdışında franchising ve bayilikle ilerlediklerini belirten Hayati Ünal, şu anda 86 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Orta Doğu ülkeleri ve Rusya’da güçlü olduklarına vurgu yapan Ünal, “İngiltere, İrlanda, Fransa, Portekiz, Almanya, Kuveyt, B.A.E., Japonya, G. Kore, Yunanistan, Lübnan, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya, Fas, Tunus ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde varız.

Özellikle ülke sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Patinaj yapmadan her türlü ileri gitmek istiyoruz. Yurtdışında da mağazalaşmayı seneye düşünebiliriz. Araştırmalar yapıyoruz. Nerede derinlik sağlarsak o tarafa yöneleceğiz. Çünkü bilinçli ilerlemek istiyoruz. Öncelikle iç pazarda güçlenerek dünya markaları arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kâr eden firma yok ‘İş verin dikelim’ diyorlar

Kalıp ve modelleri kendi bünyelerinde çıkararak anlaştıkları fabrikalara verdiklerini ve fason üretim yaptırdıklarını anlatan Hayati Ünal, üretime girmek istemediklerini söyledi. Hayati Ünal, “Çünkü komple üretime girmek çok zor. İşçi maliyetlerini, tazminatlarını ödemek öyle kolay değil. Az sayıda işçi kadrosuyla yapılacak bir iş de değil. Kaldı ki kalifiye eleman yetişmiyor. Bugün makineci kolay bulamıyorsunuz.

Bunları içerde kendimiz yetiştiriyoruz. Hatta dışarıdaki arkadaşlarımıza da yönlendiriyoruz, destek oluyoruz. Yabancı işçileri de çalışma belgesi alarak bünyemize dahil ediyoruz” dedi. Şu anda kâr ederek çalışan çok fazla firma olmadığını ve çoğunun zarar ettiğini ifade eden Hayati Ünal, “Fason iş yapan fabrikalar bile boş bekliyor. ‘İş verin dikelim’ diyorlar. İç piyasada 1.5 ayda bile yüzde 400 artışlar var. Ancak dolar yüzde 400 artmıyor. Artmadığı için sıkıntı çekiyoruz ancak yine de kimseyi mağdur etmeden ilerliyoruz” açıklamasını yaptı.