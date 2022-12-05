Finrota’dan KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sağlayan çözümler

Ödeme sistemleri ve Açık Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliği, dijitalleşmesi ve kolaylaşması kapsamında hareket eden Finrota, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

Ödeme sistemleri ve Açık Bankacılık hizmetleri alanında sektör lideri ürünler sunan Finrota, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandıracak çözümler geliştirdi. Finrota, Türkiye’nin en büyük online tahsilat sistemi olan Netahsilat ve Açık Bankacılık çözümleri sunan NetEkstre ürünlerini, firmaların yanı sıra KOBİ’lerin de ihtiyaçlarına özel paketler haline getirdi.

Sektörde fark yaratıyor

Daha düşük ücretlerle ulaşılan özel paketler, aylık yenilenebildiği gibi dijital kanallardan kolayca iptal edilebiliyor. KOBİ’ler ayrıca, kullandıkları ürünleri üst pakete taşıyabilme ya da ek paket alma opsiyonuna sahip oluyor. Finrota, sektörde ilk defa “Kurumsal” ve “KOBİ” segmentini ayırarak fark yaratıyor. Böylelikle kurumsal, ticari firmaların finansal hayatını kolaylaştıran finansal ürünlere KOBİ’ler de ulaşılabiliyor.

Uçtan uca dijitalleşme

KOBİ’lere fayda sağlamak üzere yola çıkan Finrota; ürün seçiminden satış sürecine, satış sonrası kurulumdan kullanım ve destek süreçlerine kadar tüm aşamaların uçtan uca dijital ortamda gerçekleşmesini sağlıyor. KOBİ’lerin tahsilatlarını hızlı, güvenli ve kolayca alabilmesine yardımcı olan Finrota; tüm süreçlerde e-posta, SMS bilgilendirmesi ve ürün kullanım videoları desteğiyle özel bir deneyim yaşatıyor.

Hızlı üyelik süreci

Finrota tarafından KOBİ’lere özel sunulan paketlerin üyelik ve satın alma süreçleri Finrota portal üzerinden mümkün olan kısa sürede gerçekleşiyor. Kullanıcılar, çok yakın zamanda Mobil Uygulama aracılığıyla da KOBİ hizmetinden yararlanabilecek. Yeni kullanıcılar, birkaç bilgi ile üyeliklerini oluşturarak ihtiyaçlarına uygun paket çözümlerinden birini tercih edebiliyor; ödeme yaptıkları kredi kartını kaydederek, aylık abonelik modelinden yararlanabiliyor.

Kullanıcılara tam destek

Finrota’nın “Kurulum Yardımcısı” modülü, kurulum sürecinde gerekli olan belgeleri ve işlemleri tamamlayabilmesi için kullanıcılara destek veriyor. Kullanıcılar ayrıca, ürün kullanım süresinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetler için eğitim videolarını izleyebiliyor. Kullanıcılardan gelebilecek soru ve taleplere büyük önem veren Finrota, ilgili ekiplerini eğitim materyalleri ile destekliyor. Kullanıcı yardımı süreçleri, yeniden yapılandırılan yazılım ve CRM uygulamasıyla hızlanıyor.

Yeni hamle ile gelen başarı

Finrota, KOBİ’lere yönelik yeni hamlesinin meyvelerini kısa süre içinde toplamaya başladı. Ürün satış maliyetlerinde yüzde 95’lere, ürün destek ve operasyon maliyetlerinde yüzde 75’lere varan iyileştirme sağlayan Finrota, ilk 2 haftada 7 yeni müşteri kazanımıyla 80 adet ve 120 bin TL tutarında tahsilata aracılık etti. Finrota, ürünü yaygınlaştırma amaçlı pazarlama faaliyetleriyle birlikte 1 yıl içinde tüm satışlarının ve cirosunun önemli bir kısmını dijital kanallardan gerçekleştirmeyi hedefliyor.