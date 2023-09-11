Galataport İstanbul’un istihdama katkısı 20 bine ulaştı! Yıllık 25 milyon ziyaretçi hedefi

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Türkiye'nin dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, iddialı hedeflerle turizme destek olacak. 1,7 milyar dolarlık mega proje olarak 29 Ekim 2021’de açılışı yapılan ve ikinci yılını kutlamaya hazırlanan Galataport İstanbul, yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere ziyaretçi sayısını 25 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Galataport İstanbul’un İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas, “Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli bir katkı sağladık” dedi. Karaköy sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına dokunan dünya projesi Galataport İstanbul’un dünyada ilk olduğunu ifade eden Tavas, “Karaköy, yüzlerce yıldır çeşitli dinlerden, milletlerden ve dillerden insanların uyum içinde yaşadığı zengin bir tarihi değer taşıyor.

Bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu yapımız gastronomi, alışveriş, kültür sanat, ofis alanlarını ve The Peninsula İstanbul otelini barındırıyor. Şehrin en eski ve tarihi bölgelerinden birini bu değerlerle kurguladık” diye konuştu. Tavas, ikinci yılını doldurmaya hazırlanırken DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.

Dünyada benzeri yok

Galataport İstanbul, kısa sürede gastronomi, alışveriş ve kültür sanatın buluşma noktası oldu. Tavas, “Galataport İstanbul; ofisler, mağazalar, yeme içme, kültür sanat, otel ve kruvaziyer termal ile karma bir proje. Bu haliyle dünyada benzeri yok. Projede mühendislik açısından bir çok yeni buluşlar yaptık. Mühendislik açısından çok fazla buluş yapmak zorunda kaldık. Dünyanın hiçbir yerinde yerin altında kruvaziyer terminali yok. Tüm rüyamız mahalle kurgusu içerisinde insanları buraya getirebilmekti. Bu benzersizlik ile bir çok ödüller aldık” dedi. Tavas, Galataport İstanbul’un yüzde 60’ının ticari alan, yüzde 25’inin ofis, yüzde 15’inin ise kruvaziyer terminalden oluştuğunu kaydetti.

İlk yılında 13,5 milyon ziyaretçi

Galataport’un ilk yılında ziyaretçi beklentisinin üzerine çıkarak 13,5 milyon misafiri ağırladığını ifade eden Tavas, “Önümüzdeki yıllarda 7 milyonu yabancı olmak üzere, yılda toplam 25 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun da İstanbul’u ziyaret edeceğini öngörülüyor” diye konuştu. Tavas, en çok ABD, Avrupa ve Rusya’dan yolcunun geldiğine de sözlerine ekliyor.

20 bin kişiye dolaylı istihdam

Tavas, bu sene sonuna kadar 200’den fazla geminin geleceğini ifade ederek, “Yaklaşık 500 bin civarı yolcu ve mürettebat gelmiş olacak. Artarak devam ediyor. Ayrıca Galataport İstanbul’un doğrudan istihdama katkısı beklentileri aşarak 5 bini bulurken bu rakam dolaylı olarak yaratılan istihdam açısından 20 bin kişiye yaklaşıyor” diye konuştu.

Uluslararası şirketler ofis açmaya başladı

Finansal kuruluşların ve ticaret hayatının merkezi olan Karaköy günümüzde de İstanbul’un ticaretinin kalbinin attığı yer. Bu anlamda Galataport uluslararası şirketlerin de ilgisini çekiyor.

Toplamda 41 bin metrekareye yayılan esnek ofisler inşa edildiğinden söz eden Erdem Tavas, “Ofis alanlarımızda; dünyada danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri alanının en büyüklerinden PwC’nin Türkiye ofisine eylül ayı itibariyle ev sahipliği yapmaya başlıyoruz. Yine alanlarında öncü pek çok değerli kurum ile de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Alışveriş ve yeme içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alanın 52 bin metrekare olduğunu ve toplamda 230 mağazanın bulunduğu kaydeden Tavas, “Galataport İstanbul’da marka karması hem lokal hem dünya markalarından oluşuyor. Türkiye’nin en önemli perakende grupları ve güçlü yatırımcılarına da ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası alandaki önemli markalara da yer verdik. Markalar hem yerli hem de yabancı misafirlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyorlar” dedi.

İstanbul indi-bindi limanı konumunda

Genel Müdür Erdem Tavas, 2014 yılında yüzde 15 olan gemilerin ana liman operasyon oranının Galataport ile yüzde 50’ye çıktığını ve bunun daha da artacağını kaydederek, şunları söyledi: “İstanbul ve Sabiha Gökçen gibi iki önemli uluslararası havalimanı ve bir dünya markası olan ve pek çok destinasyona giden THY sayesinde İstanbul doğal bir indi bindi/homeport limanı konumunda.

Bu anlamda THY ile çok yakın temasta çalışıyoruz, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise’a üye olmalarını çok önemsiyoruz. Bu iş birliklerimiz ve THY’nın kruvaziyer sektörüne yönelik güçlü pazarlamasının katkıları çok önemli. Bu işbirliklerimiz ile indi bindi yapan gemi firmalarının İstanbul’a ciddi bir ekonomik katkısı oluyor.”

Galataport ile markalar Karaköy’e geri geldi

Galataport İstanbul’un şehre yeniden kazandırdığı yapılar arasında yer alan Paket Postanesi’nin önemli perakende grupları ve güçlü yatırımcıları aynı çatı altında buluşturduğunu belirten Erdem Tavas, “Geçmişte bu bölgede hayat bulmuş ve Galataport İstanbul ile Karaköy’e geri gelen markalar da mevcut ve bu da çok değerli.

Paket Postanesi bu anlamda çok önemli” dedi. Proje kapsamındaki The Peninsula İstanbul oteli hakkında da bilgi veren Tavas, “Peninsula, toplam 300 milyon euroluk yatırımla 14 Şubat’ta misafirlerini ağırlamaya başladı. Ülke ekonomisine 150 milyon euroluk doğrudan yabancı yatırım sağlandı. 10 seçkin lokasyonda yer alan ödüllü Peninsula Hotels markasının bir halkası olan The Peninsula İstanbul, 11'inci otel olarak 177 odası ile Tarihi Yarımada'nın tam karşısında yer alıyor” dedi.

Boğaz’ın iki yakasına deniz dolmuş seferleri başladı! "6 ayda 50 bin kişiyi taşıdık"

Galataport İstanbul; kara, deniz ve havayolu yolcularının buluştuğu merkezlerden biri artık. Ulaşımın rahat olabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapan Galataport İstanbul, mart ayından bu yana Avrupa ve Anadolu Yakası’nda Deniz Dolmuşlarlar farklı iskeleler arasında yolcu taşıma hizmeti veriyor. Deniz Dolmuşları, Anadolu yakasında KadıköyÜsküdar, Avrupa yakasında ise Bebek, ArnavutköyOrtaköy-Beşiktaş Şehir Hatları iskelelerinden her gün iki sefer yapıyor.

Erdem Tavas, mart ayından itibaren 50 bin kişiyi taşıdıklarını belirterek, “Depremden sonra seferlere başlamamıza rağmen çok ciddi bir talep gördük. Denizle çevrili bir şehirde yaşıyoruz, vatandaşların bu imkanı kullanmasını istiyoruz. Talebe bağlı olarak ek seferler de koyabiliriz” diye konuştu. Bu projenin boğaz hattındaki işletmeler için örnek olması gerektiğini ifade eden Tavas, en popüler seferin Bebek hattı olduğunu ifade ediyor. Tavas, “Bunu Kadıköy iskelesi takip ediyor. Haliç Tersanesi’nde üretilen 11,7 metre uzunluğunda ve 28 kişilik kapasiteli deniz dolmuşlarımızın her biri günde 12 sefer yapıyor” dedi.

Galataport metro durağı da geliyor

Ulaşımda karayolu tarafında da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tavas, “İBB’nin metro durağı önümüzdeki günlerde açılacak. Buradaki trafiği de azaltacak. Cruise yolcusu için de metro durağı, şehri gezmeleri, zamanı iyi kullanmaları açısından avantajlı ve pratik olacak” dedi.