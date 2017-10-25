Geleceği kadınlar yazacak

25 Ekim 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri amacıyla Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi tamamlandı.

Projeye 60 şehirden bin 359 kadın girişimci başvurdu. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol katedildi. Altı ay süren yolculuğun sonunda 10 proje finale kaldı. Dereceye giren ilk üç ekip düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin ödül töreninde, birincilik ödülünü İstanbul’dan Gökçe Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği ‘Otizmo’ adlı yazılım aldı. Yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor. İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Üçüncülük ödülünü alan Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor

Birinci olan Geleceği Yazan Kadınlar ekibi, Silikon Vadisi’ni ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB ile birlikte yola devam edecek. En çok beğeni toplayan iyi fikirler Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak.

Turkcell 100 kadını istihdam edecek

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun verdiği bilgiye göre, Turkcell, Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 kadına uzaktan çalışma imkanı sunarak, istihdam edecek.

“Kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. 4.0 sanayi devriminde rekabeti dijital varlıklar belirleyecek, yazılım geliştirme dili önem kazanacak” diyen Terzioğlu, ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinin devam edeceğini, bin 500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Terzioğlu, aynı zamanda başarılı projeleri Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunacakları bilgisini verdi.

Kadın ve erkek girişimci oranı yüzde 50-50 olmalı

Yazılımın ekonominin en kritik becerelerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus fırsatını değerlendirebilmesi için odaklanması gereken iki temel hususa dikkat çekti: İnsan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmak ve kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmak.

Hisarcıklığıoğlu’nun yorumları şöyle oldu: “Geleceği oluşturmak, tahmin etmekten daha kolaydır. Biz bu proje ile geleceği oluşturacak becerilere sahip kadınların sayısını artırmayı hedefledik. Çünkü geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor. Ve fırsatların kazası olmaz. Türkiye kalkınacaksa, zengin olacaksa, milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacaksa, Türkiyenin gündemine, odak noktasına girişimciliği koymalıyız. Bu işe başlamamızın sebebi işte buydu. Geleceği bugünden inşa ediyoruz. Kadın ve erkek girişimci sayısı yüzde 50-50 olmalı. Yoksulluk ve işsizlikten kurtulmanın yolu girişimcilerin artmasından geçiyor. Her bir girişimci demek ortalama 10 kişiyi istihdam etmek demektir. Turkcell ile başladığımız proje ile içimizden milyar dolarlık genç kadınlarımız çıksın istiyoruz.”

Kadınlar büyük fark yaratacak

Kadınların farklı bakış açılarının büyük fark yarattığını söyleyen TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras ise, Apple CEO’su Tim Cook’tan alıntı yaparak, “Kod yazmak, İngilizce öğrenmek kadar önemli” dedi. Aras, “Kuruluşunun 10’uncu yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu, ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi olarak belirledik. Kadınların yazılım çağında geri kalmamasını ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesini başlattık. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakmaları sayesinde özellikle uygulama geliştirme konusunda büyük fark yaratacaklarını düşünüyoruz” yorumlarını yaptı.

"Kadın gibi erkek" dediğimizde kazanacağız"

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın şu sözleri ise kadınlar için oldukça motive edici oldu: “Bugün ülkenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Fakat TÜİK verilerine göre yüzde 28’i işgücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu yüzden TOBB ve Turkcell’in önderlik ettiği Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ni çok anlamlı buluyorum. Kadın girişimcilere ve kadınlara destek olan kurum ve kuruluşlara destek olalım. Ve uyanalım. Eğer uyanırsak, daha iyi bir ülkede yaşayacağız. ‘Kadın gibi erkek’ dediğimizde kazanacağız.”