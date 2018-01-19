Gençlerin iş yaşantısından beklentileri neler?

19 Ocak 2018

Bu yıl Türkiye'de beşincisi gerçekleştirilen Universum İdeal İşveren araştırmasının sonuçları açıklandı.

44 bin 260 öğrencinin görüşleri alınarak yapılan araştırmada gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle ve şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileri ortaya konuldu.

Araştırma Y kuşağının kariyer hedefinde ne olduğu konusuna aydınlık getirdi. Buna göre gençler girişimciliğini ve yaratıcılığını kullanabileceği bir iş yaşamı, uluslararası kariyer yapma, insan yönetme ve iş güvencesi istiyor.

Araştırma gençlerin kariyer ve şirket seçimlerine dair karar alma süreçlerini şekillendiren 40 temel işveren markası unsurunun ölçümünü baz alıyor.

Öte yandan rapor Türkiye’nin üniversiteli Y Kuşağı yaşam boyu öğrenmek istediğini de ortaya koydu.