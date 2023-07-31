Girişimleri Anadolu'dan globale taşıyor

Türkiye’de hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci adayları ve dünyaya açılmak isteyen startup’lara destek veren Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’nın girişimcileri destekleme programı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), programa davet ettiği Startup’ların ABD başta olmak üzere tüm dünyaya açılmasını sağladı. 2017 yılında 5 milyon dolar yatırımla kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi’ne bugüne kadar tüm Türkiye’den toplam 100 bin başvuru yapıldı.

Türkiye’nin 63 ilinden toplam 282 gence destek veren Hamdi Ulukaya Girişimi’ne katılan startuplar ortalama yüzde 400 büyüdü. Programa katılan girişimcilerin yüzde 70’i ihracat yaparken, yüzde 60’ı şirketleşti ve bu şirketlerin yüzde 26’sı ise ABD’de kuruldu.

Hamdi Ulukaya Girişimi katılımcılarının yüzde 45’i ise 3 milyon dolardan fazla yatırım alarak girişimcilik ekosisteminde yer edindiler. Programa katılanların yüzde 54’ünün kadın girişimciler olması dikkat çekiyor. Hamdi Ulukaya, Ulukaya Girişimi projesiyle girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyor.