Google AB’de 4,1 milyar Euroluk Android cezası itirazını kaybetti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Google, Avrupa Birliği’nin Android işletim sistemi üzerinden rekabeti sınırladığı gerekçesiyle verdiği 4,1 milyar Euroluk para cezasına karşı açtığı davayı kaybetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Alphabet ve Google’ın temyiz başvurusunu reddetti.

Lüksemburg merkezli mahkeme, alt mahkemenin 2022’de verdiği kararı onadı. Karar, Google Search hizmetinin Android işletim sistemi bağlamında hâkim durumunu kötüye kullandığı yönündeki AB değerlendirmesini korudu.

Avrupa Komisyonu, sekiz yıl önce Google’a ilk aşamada 4,34 milyar Euro ceza vermişti. Alt mahkeme, 2022’de cezayı 4,1 milyar Euro seviyesine indirdi. Son karar, şirketin rekabet cezasına karşı hukuki itiraz yolunu önemli ölçüde daralttı.

Alphabet’in GOOG hissesi kaynak veride yüzde 1,29 artışla işlem gördü. Piyasa fiyatlaması, kararın şirket üzerindeki finansal etkisini ve AB düzenleyici risklerini birlikte değerlendirdi.

Android davası rekabet hukukunda kritik eşik oluşturdu

AB rekabet otoriteleri, Google’ın Android işletim sistemini rakip hizmetleri sınırlamak için kullandığını savundu. Komisyon, şirketin mobil ekosistemdeki konumunu Google Search lehine güçlendirdiği sonucuna vardı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı temyiz başvurusunu geri çevirdi. Mahkeme, Genel Mahkeme kararına yönelik itirazı reddederek cezanın uygulanmasını kesinleştirdi.

Karar, Android tabanlı cihazlarda arama hizmetleri ve uygulama dağıtımı üzerinden yürüyen rekabet tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. AB tarafı, büyük teknoloji şirketlerinin platform gücünü rakipleri dışlayacak şekilde kullanmasını rekabet riski olarak değerlendiriyor.

Google ve Alphabet açısından karar, Avrupa pazarındaki düzenleyici baskının yalnızca dijital reklam veya veri kullanımıyla sınırlı olmadığını gösterdi. Mobil işletim sistemi stratejileri de rekabet hukukunun merkezinde kalmaya devam ediyor.

Ceza 2022’de 4,1 milyar Euroya indirilmişti

Avrupa Komisyonu, ilk aşamada 4,34 milyar Euroluk rekor ceza açıklamıştı. Alt mahkeme, 2022 yılında cezayı 4,1 milyar Euroya düşürdü.

Google, alt mahkeme kararını Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşıdı. Mahkeme, şirketin ve ana ortak Alphabet’in temyiz gerekçelerini kabul etmedi.

Cezanın büyüklüğü, AB’nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet denetiminde yüksek parasal yaptırımları kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. 4,1 milyar Euroluk tutar, şirketlerin platform uygulamaları üzerinde uzun vadeli mali ve hukuki risk yaratıyor.

Düzenleyici risk, teknoloji hisseleri açısından yalnızca kısa vadeli bilanço etkisiyle sınırlı kalmıyor. Benzer kararlar, şirketlerin ürün paketleme, varsayılan uygulama ve arama hizmeti dağıtımı gibi alanlarda iş modellerini yeniden düzenlemesine yol açabiliyor.

AB büyük teknoloji denetimini sıkı tutuyor

Avrupa Birliği, son yıllarda büyük teknoloji şirketlerinin pazar gücünü rekabet hukuku, veri kullanımı ve dijital platform kuralları üzerinden daha yakından izliyor. Google kararı, bu yaklaşımın mahkeme düzeyinde de destek bulduğunu gösterdi.

Android dosyası, mobil işletim sistemi ile arama hizmeti arasındaki ticari bağlantıya odaklandı. Komisyon, Google’ın Android üzerinden rakip arama motorlarının ve alternatif hizmetlerin erişimini sınırladığını değerlendirdi.

Mahkeme kararı, Alphabet’in Avrupa’daki düzenleyici gündemini daha ağır hale getirebilir. Şirketin diğer dijital hizmetleri, arama pazarı ve reklam teknolojileri de AB kurumlarının inceleme alanında bulunuyor.

Sonuç olarak Google, AB’nin 4,1 milyar Euroluk Android rekabet cezasına karşı temyiz başvurusundan sonuç alamadı. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararı, Android işletim sistemi üzerinden yürüyen rekabet dosyasını Google aleyhine kapatırken, büyük teknoloji şirketleri için AB düzenleyici riskini yeniden öne çıkardı.