Google’a Android soruşturması: Kullanıcı seçimi kaldırıldı

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İsviçre’de Google hakkında Android işletim sistemindeki varsayılan arama motoru uygulaması nedeniyle ön soruşturma başlatıldı.

İsviçre Rekabet Komisyonu, Google’ın “seçim ekranı” olarak adlandırılan özelliği ülkedeki Android cihazlardan kaldırmasını incelemeye aldı.

Söz konusu özellik, kullanıcıların yeni bir Android telefonun ilk kurulumunu yaparken kullanmak istedikleri varsayılan arama motorunu seçmelerine imkân tanıyordu.

Google varsayılan seçenek haline geldi

Komisyonun açıklamasına göre Google, seçim ekranını İsviçre’de kaldırdı ancak özellik Avrupa’daki diğer bazı ülkelerde kullanılmaya devam ediyor.

Seçim ekranının kaldırılmasıyla birlikte Google Arama, İsviçre’deki yeni Android cihazlarda varsayılan seçenek haline geliyor.

Düzenleyici kurum, dijital pazarlarda varsayılan ayarların kullanıcı davranışları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Kullanıcıların telefon kurulumu sırasında farklı bir arama motoruyla karşılaşmaması, Google’ın rakiplerinin görünürlüğünü ve yeni kullanıcı kazanma imkânını azaltabilecek.

Rakip dijital hizmetler de etkilenebilir

İsviçre Rekabet Komisyonu, Google’ın yeni uygulamasının yalnızca arama motorlarını değil, daha geniş ölçekte diğer dijital hizmet sağlayıcılarını da etkileyebileceğini bildirdi.

Komisyona göre İsviçre’deki kullanıcılarla Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki kullanıcılar arasında farklı uygulamalara gidilmesi, eşit olmayan bir durum yaratıyor.

Başlatılan ön soruşturmada Google’ın uygulamasının İsviçre Kartel Yasası kapsamında rekabet ihlaline işaret edip etmediği incelenecek.

Ön soruşturma, Google’ın kuralları ihlal ettiği anlamına gelmiyor. İncelemede yeterli bulguya ulaşılması halinde daha kapsamlı bir soruşturma başlatılabilecek.

İsviçre pazarının yüzde 82’si Google’da



İnternet analiz şirketi Statcounter’ın verilerine göre Google, İsviçre’deki internet arama pazarının yaklaşık yüzde 82’sini kontrol ediyor.

Bu yüksek pazar payı nedeniyle kullanıcıların karşısına çıkan varsayılan seçeneklerin, rakip arama motorlarının büyümesi üzerinde önemli etkisi bulunuyor.

Google, soruşturmadan haberdar olduğunu ve İsviçre Rekabet Komisyonu’nun sorularını yanıtlamak için kurumla tam iş birliği yapacağını açıkladı.