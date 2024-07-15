Güleç: Hep birlikte güçlü yarınlara ilerleyeceğiz  

Demokrasiye, özgürlüğe ve mil­li birlik ruhuna sahip çıkmak toplum olarak hepimizin ortak so­rumluluğudur. Bu bilinçle ülkemi­zin gelişmesi ve kalkınması için el birliğiyle mücadele etmeliyiz. İş dünyası olarak bizler, sahip çıkı­lan bu değerlerimizin önümüzü aydınlattığının farkındayız.

Mil­letimizin kararlılık ve cesaretinin yanı sıra demokrasiye sahip çık­ma sorumluluğunun bizlere yarın­lar için ışık tuttuğuna inanıyorum. Ülkemizin geleceği için hayatla­rını ortaya koyan, demokrasiye sahip çıkan ve bu sırada hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet­le anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü yarınlara…