Güleç: Hep birlikte güçlü yarınlara ilerleyeceğiz
Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç 15 Temmuz hakkında değerlendirme yaptı.
Demokrasiye, özgürlüğe ve milli birlik ruhuna sahip çıkmak toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için el birliğiyle mücadele etmeliyiz. İş dünyası olarak bizler, sahip çıkılan bu değerlerimizin önümüzü aydınlattığının farkındayız.
Milletimizin kararlılık ve cesaretinin yanı sıra demokrasiye sahip çıkma sorumluluğunun bizlere yarınlar için ışık tuttuğuna inanıyorum. Ülkemizin geleceği için hayatlarını ortaya koyan, demokrasiye sahip çıkan ve bu sırada hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü yarınlara…