Güler Sabancı: Eşitlik aile içinde başlar

Kız çocuklarına inanıldığı ve önleri açıldığında, geleceğin başarılı kadınlarına dönüştüklerini gördüklerini belirten Sabancı, "Bu anlamda, kız çocuklarının önünde geleceklerini şekillendirmelerinde engel olarak duran toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele edebilecek özgüvene sahip olması ve fırsat eşitliğiyle büyüyebilmeleri için başta aileler olmak üzere hepimize büyük görev düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Somut adımlar atılması gerekiyor"

Sabancı, "Eşitliğin ailede başladığını biliyor ancak eğitim sisteminde de aynı şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ne mutlu ki, ülkemizde kız çocuklarının nitelikli eğitime erişimiyle ilgili son dönemde önemli kazanımlar elde ettik.

Ancak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu kazanımlar hâlâ arzu ettiğimiz noktada değil. Kız çocuklarının önce eğitimde daha sonra da istihdamda eşit bir şekilde yer alabilmesi için somut ve hızlı adımlar atılması gerekiyor.

Tıpkı, Vakfımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı filmdeki gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının, kız çocuklarının nitelikli eğitim alarak, geleceklerini inşa ettikleri yüzyıl olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Sabancı Vakfı’nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yayınladığı film, kız çocukları ile ilgili zihinlerde yer etmiş bazı kalıpların Cumhuriyetimizin 100. yılında aileler tarafından nasıl cevaplandığını konu alıyor.