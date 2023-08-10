Gültepe: 2028 hedefi için gece gündüz çalışıyoruz

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuarda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Orta vadede hazır giyimde 40, tekstilde 20 olmak üzere 60 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.

Üretimde marka kimliğimizle, tasarım gücümüzle, yetişmiş insan kaynağımızla, markalarımızla, bu potansiyele sahibiz” dedi. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle yola devam ettiklerini hatırlan Gültepe, 2028 vizyonunun bu yolculukta ilk büyük sınav olacağını vurgulayarak Gültepe, şöyle devam etti: “2028’de 400 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı için 27 sektörümüz, 115 bini aşan ihracatçımız ve 61 ihracatçı birliğimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. ” dedi.