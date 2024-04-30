Hedef Holding, yatırım ve dijital bankacılıkta büyüyecek

Amiral gemileri İnfo Yatırım, Hedef Portföy, Hedef Yatırım Bankası, Hedef Girişim şirketleri olan, 6’sı halka açık 20 iştiraki bulunan ve finans ve teknoloji öncelikli olmak üzere birçok alanda doğrudan veya dolaylı yatırımları olan Hedef Holding’in 2024 ana gündem maddesi yatırımcıları ve girişimcileri uçtan uca destekleyecek bir ekosistem kurmak ve yatırım bankacılığı ile dijital bankacılıkta büyümek.

“Hedef Holding’i Türkiye’nin yatırım ve girişimcilik üssü olarak konumluyoruz” diyen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Grup olarak öz sermaye karlılığı en yüksek gruplardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yatırım bankası kuran ve yeni kurulacak olan dijital bankaya iştirak edecek olan holding, ekosisteminde bu alanları büyütecek. Gökalp, “Teknoloji ve finans öncelikli olmak üzere potansiyel gördüğümüz tüm işletmeleri ve yeni iş fikirlerini destekleyecek yatırım ekosistemi ile yatırımlarımızı yapıyoruz.

Bugüne kadar 20’den fazla finansal teknoloji yatırımı yaptık. Yüksek vizyona sahip bir ekosistem kurduk ve şimdi onu büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Gökalp, grubun hedeflerini anlattı: “Hedef Grubu olarak şirketlerimiz arasında bir sinerji yaratarak yatırım ve girişimcilik dünyasının tüm boyutlarını kapsama ve bu alanlarda Türkiye’nin önemli ekosistemlerinden biri olma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz.

“Girişimlere hayat verme yatırımlara değer katma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yatırım gücümüz ve uzmanlığımızla girişimci ruhumuzla, girişimciliği cesaretle destekleyecek ekosistemlerle güçlü iş birlikleri yaparak ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.” Dr. Namık Kemal Gökalp, şirketin vizyonu, hedefleri ve piyasalara yönelik DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Hedef Yatırım Bankası, ihracatçı şirketlerle çalışacak

Hedef Yatırım bankamız 500 milyon sermaye ile BDDK’dan Nisan 2022 tarihinde kuruluş, Ağustos 2023 tarihinde de faaliyet iznini aldı.

Hedef Yatırım Bankası, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine kurumsal krediler, ticaret finansmanı, proje finansmanı, leasing, kamu özel sektör iş birliği projeleri, satın alma ve birleşmeler, kurumsal finansman, işletme sermayesi finansmanı, altın bankacılığı, satın alma finansmanı ile sermaye piyasaları ürünleri konularında hizmet sunacak. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası, Türkiye’de büyümek isteyen, faaliyetleri ile gelecek vaat eden kuruluşlara yeni nesil bankacılık vizyonu ile alternatif finansal çözümler sunmayı hedefliyor. İhracata yönelik faaliyet gösteren şirketlerle çalışmayı hedefliyoruz.

Kurumsal ve ticari bankacılıkta üretim, ticaret, lojistik, enerji, telekomünikasyon, turizm, inşaat, gıda, denizcilik ve yazılım sektörlerine varlık finansmanı, yatırım finansmanı, varlık yönetiminde para piyasaları ile sermaye piyasaları üzerine yoğun çalışacağız. Danışmanlık ve yatırım bankacılığı ürünlerimizle kurumsal müşterilerimizin sermaye piyasalarına erişimi ve faaliyetlerinin sermaye piyasalarındaki uygun ürünler tarafından desteklenmesi için çalışacağız.

Dijital bankaya yatırım yapacağız

Önümüzdeki günlerde dijital bankacılık konusunda yeni bir girişimimiz olacak. Birkaç ay içerisinde nihayete ermiş olacağız. Dijital bankacılık tarafında hem B2C hem B2B iş modeli var. Ciddi bir talep bekliyoruz. Çünkü Türk insanı olarak tüketimden hoşlanan bir toplumuz ve bu da bizim kuvvetli bir kasımız.

Yenilenebilir enerjide yatırım yapma planlarımız var

Holding olarak Türkiye’de ilk karbon eksisi olan finansal grup olmayı hedefleyerek başladık. 14 megawatlık güneş santralı projemiz ile tüm enerji ihtiyaçlarımızı, sürdürülebilirlik kaynaklardan sağlayarak karbon sıfır mottosuyla enerjiye yatırım yapacağız. İştiraklerimizin hepsi tükettiği enerji kadar şirkete yatırım yapacak.

Sektör ayrımı yapmadan yatırım yapıyoruz

Sektör ayrımı yapmadan rekabet avantajı yüksek ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü projeyi değerlendirmeye alıp yatırım yapıyoruz. Sadece yatırım yapmanın ötesinde, ekosistemde değer yaratmaya odaklanıyoruz. Yüksek büyüme potansiyeline sahip ve vizyon sahibi girişimcilerin yenilikçi projelerine yatırım yapıyoruz. Ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ’lere finansman ve yönetsel destek sağlıyoruz.

GSYO ile girişimlerin gelişmesi için çalışıyoruz

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketimiz üzerinden girişim sermayesi ve iş melekleri modellerinin ülkemizde de gelişmesi ve farkındalıklarının artırılması için gerekli altyapıyı oluşturmak için çalışıyoruz.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketimizin yatırım stratejisi temelde üç odaktan oluşmaktadır. Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlaması, ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilmesi ve yeni ürün, yöntem, sistem veya teknikleri geliştirmiş/geliştirme potansiyeli olan, proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip, paya dayalı kitle fonlama platformumuz “StartupBurada” ile de gelecek vaat eden her iş fikrini destekliyoruz. Kitle fonlama platformumuzda yatırım turuna çıkardığımız tüm şirketlere özel kurduğumuz StartupBurada ile GSYF üzerinden yatırım turunun tamamlanacağı garantisini veriyor ve fon üzerinden ilk yatırımcısı da biz oluyoruz.

Yabancı fon yöneticileri kendileri arıyor artık!

FED ve ECB (Avrupa Merkez Bankası) tarafından 2.çeyrek sonrasında parasal genişleme politikalarına başlanması bekleniyor. Bununla beraber parasal genişlemenin etkisiyle gelişmekte olan ülkelere fon akışının hızlanacağını ve Türkiye’nin yine rekabette üstünlüğü el alacağını düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkelere kaynak ayrılacak ve en başında da Türkiye olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin notunun artacağını düşünüyorum.

Yine Haziran ayında gri listeden çıkmamızla beraber yabancı girişlerinin de hızlanmasını bekliyorum. Her sene belli aralıklarla roadshowa çıkıyoruz. Özellikle Londra’ya çok sık gidiyoruz. 2023 yılının sonuna kadar Türkiye piyasalarıyla çok ilgilenmeyen fon yöneticileri, bu sene kendileri arayıp bizden roadshowlarına aracılık etmemizi istiyorlar. Türkiye’deki yatırım ikliminin fırsat yaratacağını hissediyorlar.

Nakit akışını iyi yönetemeyen şirketler sıkıntı yaşayabilir

Sanayi, finans ve perakende sektörü, çok iyi bir üç yıl geçirdi. 2024 ve 2025 yıllarında, öz sermaye, yabancı kaynak dengesini iyi koruyan şirketler için büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama bu dengeyi iyi koruyamayan şirketler biraz sıkıntı çekecekler. Son 3 yıla göre finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bir dönemdeyiz, bu nedenle şirketlerin verimlilik ve finans yönetimini daha başarılı yönetmeleri gerekecek.

Haziran ayında not artırımının gelmesini bekliyoruz

Not artırımı sonrasında yabancı sıcak para kesinlikle gelecek. TL’nin değerleneceğine ilişkin beklentiler var. Haziran ayında gri listeden çıkmamızla birlikte yabancı yatırımcıların önündeki engeller kalkacaktır diye değerlendiriyoruz. İkinci yarı için iyi bir piyasa bekliyoruz. Grup olarak planlarımızı OVP’ye göre yapıyoruz ve OVP’nin tutturacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası ise üçüncü çeyrekten sonra faiz indirimine başlayacaktır diye değerlendiriyoruz. Öncesinde bir faiz indirimi beklemiyoruz.

İkinci yarıda büyük halka arzlar gelecek

Türkiye’nin kalkınması sermaye piyasalarından geçiyor. Yatırım sayısının 8 milyona gelmesi çok iyi. Halka arzlardaki artış da çok olumlu. Bugün bir sanayi şirketinin kredi yoluyla kendini finanse etmesi çok zor. Kredi maliyetleri yüzde 60’ın üzerinde. Dolayısıyla öz kaynağı güçlendiren halk arzlar çok önemli. Hatta korunması gereken bir yapı şu anda. İkinci yarıda büyük halka arzların gelmesini bekliyorum. Yabancı tarafında da müthiş ilgi var. Halka açılmaya hazır çok iyi şirketler var.

Ekonomide ciddi bir yavaşlama beklemiyorum

Türkiye ekonomisinde çok büyük yavaşlama beklemiyorum. Türkiye her türlü büyümesini sürdürecektir. Türk şirketleri için finansman çözümünün sadece Türk bankaları olduğunu düşünmüyorum. 250 milyar doları üzerinde özel sektörün dış borcu var. Demek ki bu kaynağa yurtdışından çok rahatlıkla erişilebiliyor.