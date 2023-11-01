Hisarcıklıoğlu: Zarar ettirmeyen tek yatırım eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün eğitim alanında yapacağı yerinde girişimlerin, özellikle üniversitelerin kalitesini artıracağına, beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunacağına işaret etti. Hisarcıklıoğlu, “İşte biz de TOBB olarak, bu vizyonla, 2006’da TOBB Türkiye Eğitim Meclisimizi kurduk.

Meclisimiz o günden bu yana, insan odaklı yaklaşımıyla, eğitimde kaliteyi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak üzere, özel sektörle kamu arasında köprü vazifesi görüyor” dedi. Söz konusu meclisin, eğitimin her koluna ayrı bir hassasiyetle yaklaştığını ve sektörde yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarla paylaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, piyasada nakit akışındaki yavaşlama, yüksek enflasyon ve maliyet artışlarının kendilerini zorladığını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, “Diğer taraftan sektörümüzde haksız rekabete yol açan uygulamalar da mevcut” diye konuştu. TOBB olarak, 81 ilde 81 okul yaptıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ülkemize kazandırdığımız eğitim tesisi sayısı 153 oldu.

154 ilçemize 154 yeni okul yapacağız. Böylelikle ülkemize kazandıracağımız eğitim tesisi sayısı 307’ye ulaşacak” dedi. Zarar ettirmeyen tek yatırımın eğitim olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bakanlığımızla imzaladığımız Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’yle, Türkiye genelindeki 128 meslek lisesini, TOBB ve oda borsalar olarak birlikte yönetiyoruz.

İş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağını, meslek liselerinden ve mesleki eğitim merkezlerinden karşılamak istiyoruz. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da ana odağımız eğitimin kalitesi olmalıdır” diye konuştu.