Hisarcıklıoğlu'ndan savaş ve ekonomi için kritik mesajlar

Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarımın, ticaretin, turizmin ve sanayinin yıldızı Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eski ATSO Başkanı Ali Bahar'ın hatırasını yaşattıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Merhum başkanımızın vizyonuna uygun şekilde, Ali Bahar Özel Ödülleri'ni vermeye başlıyorsunuz. Böylece onun, iş dünyasına bıraktığı değerli mirasın, gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyorsunuz. Kendisini daima saygıyla anacağız, mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın sadece Akdeniz'in değil, dünya genelinde turizmin, ticaretin ve tarımın merkezi haline geldiğini vurguladı.

Kente 2023'te ziyaret eden 15 milyon turist ve 5 milyar doların üzerindeki tarımsal ihracatın bu başarıyı daha da somutlaştırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Antalya'nın marka şehri olmasında ATSO'nun çalışmalarının çok büyük rolü olmuştur. Odamız, Antalya'da iş dünyamızın nabzını en iyi şekilde tutarak üyelerimizin sesine tercüman olmakta, sorunlarının çözümü için devreye girmekte ve bunları da sonuçlandırmaktadır." diye konuştu.

Antalya'da birlik ve beraberlik içinde hareket edildiği için kentin marka olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, böylece kentin daha büyük hedeflere de ulaşacağını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Antalya'nın Kepez ilçesinde 24 derslikli fen lisesi yaptıklarını, Alanya, Manavgat'ta birer okul yapmaya başladıklarını ve Kumluca'da inşaatı süren okulun tamamlanarak açılışının dün gerçekleştirildiğini anlattı.

"Kimseyi fikrinden, görüşünden, inancından dolayı dışlamayın"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Kuzeyimizde ve güneyimizdeki savaş ateşi giderek büyüyor. Nereye gittiği belli olmayan bir dönemdeyiz. Bu sıkıntılı süreçte öncelikle birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Birbirinizi ötekileştirmeden, birbirinizi sevin. Farklı etnik kökenlerden, farklı inanışlardan, mezheplerden, farklı siyasi görüşlerden olabilirsiniz, farklı düşünceleriniz olabilir. Ama insan olmanın özelliği birbirini sevmekten geçiyor. Kimseyi fikrinden, görüşünden, inancından dolayı dışlamayın. Birbirimizi sevelim ve saygı duyalım."

Ortak akılda birleşince başaracaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, yangınlarda, depremlerde tüm Türkiye'nin bir arada olduğunu hatırlatarak, sadece zor günde değil iyi günde de bir araya gelince herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, seven insanın mutlu ve başarılı olacağını, sevmeyen insanın başarısız olacağını belirterek, herkesin birbirini sevmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ekonomide sıkıntılar da yaşandığını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte yaşadığınız sorunları ilgili Bakanlara bizzat iletiyoruz." dedi.