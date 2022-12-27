Hubtic, 2023’te yatırımlarla büyüyecek

Bu yatırımla birlikte operasyonlarını daha da genişletmeyi ve 2023 yılı sonuna kadar müşteri sayılarını 200’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Bu yatırım ve çalışmalar, önümüzdeki beş yıl içerisinde ilk 10 lojistik şirketi arasına girme amacımız doğrultusunda da önemli bir aşama kaydetmemizi sağlayacak” dedi.

50’den fazla ülkede 75’ten fazla rotaya ulaştıklarını ileten Kara, şu anda Türkiye ve yurt dışından toplam 120 müşteriye hizmet verdiklerini kaydetti. Kara, şöyle devam etti: “4 binin üzerinde anlaşmalı aracımız ile kara yolunda Avrupa’nın tamamı dâhil geniş bir coğrafyaya ulaşıyoruz. Deniz yolunda ise İsrail, ABD, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere pek çok limanda sektöre göre çok uygun navlunlarla taşımalar yapıyoruz.”