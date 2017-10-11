İKMİB Başkanı'ndan açıklama

11 Ekim 2017

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:



“Bir süredir, bir takım çevrelerin yaklaşan İhracatçı Birlikleri seçimlerini kullanarak ve hedef gözeterek bilinçli bir yıpratma kampanyası ile karşı karşıyayız. Aslında, özelde birliğimiz İKMİB genelde ise TİM yönetimimizi hedef alan bu saldırılara karşı cevap vermeme eğilimindeydik. Ancak direkt İKMİB’i ve şahsımı hedef alan açıklamalar sonrası bir bilgilendirme yapmak istedik."



Türkiye ihracatını sırtlayan kimya sektörünün yurtdışı pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesi ve ihracatını artırması için çalıştıklarını belirten Akyüz, "Dünyadaki ekonomik ve sektörel gelişmeler ile uluslararası mevzuat yakın takibimizde yer alıyor. Bünyemizde olan bazı sektörler de önemli gelişmeler kat ediyor. Dolayısıyla uzun yıllardır çeşitli aralıklarla gündeme gelen sektörel odaklılığın fayda sağlayacağı konusu bizim de gündemimizde yer alıyor. Ancak görüyoruz ki bazı yapılar, bu sektörlerin faydasını düşünmek yerine kendi gelecek hesaplarıyla karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu konuda cevabımız çok nettir. Üyelerimizin, sektörlerimizin ve ülke ekonomimizin faydasına olacak çalışmalarda elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz ve bu çalışmalar için istişare kapısını hep açık tutacağız" ifadelerini kullandı.



Birlikleriyle ile ilgili karar mercinin Ekonomi Bakanlığı olduğunu dile getiren Akyüz, "Bizleri koltuk sevdalısı olarak göstererek kendi gelecekleri için seçtikleri koltuklara oturma çabası içinde olanların yürüttükleri operasyonu komik ve anlamsız buluyoruz. Yukarıda da belirttiğim gibi; Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun. Bizler, sektörümüzün sorunlarına çözüm bulmak ve ihracatın gelişimine katkı sağlamak üzere işimize odaklanmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.