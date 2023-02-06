İngiliz yapılarını Türk doğal taşları süsleyecek  

Türkiye’ye 2022 yılında 2.2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş ihracatçıları, İngiliz mimarların prestijli projelerinde Türk doğal taşı kullanmaları için Londra seferine çıkıyor. 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneği sunan Türk doğal taş sektörü, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin organize ettiği, “İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”nde bu hafta İngiltere’de mimarlar ve ithalatçılarla bir araya gelecek. Türk doğal taşına değer katmak için pazarlama stratejisi yürüttüklerini aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” kapsamında bugün mimarlık firmalarıyla bir araya geleceklerini, mimarların prestijli projelerinde Türk doğal taşı kullanmalarını sağlamak için mimarlara Türk doğal taşlarının zengin renk ve desen özellikleri hakkında sunum yapacaklarını vurguladı.

İhracat hedefi 1 milyar dolar

İngiltere Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”nin ikinci gününde ithalatçı firmaları ziyaret edeceklerini dile getiren Alimoğlu, “İngiltere’de 8 Şubat 2023 tarihinde Surface Design Show Fuarı’nı ziyaret edeceğiz. Bu fuarda Türk ihracatçılarımızla, ithalatçılar ve mimarların davetli olduğu bir network kokteyli düzenleyeceğiz. Burada doğal taş sektörünün 360 derece taraflarını buluşturacağız“ şeklinde konuştu.

İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş sektörünün güçlü oyuncuları 15 firmadan 16 yetkili isimle, İngiltere’deki doğal taş ithalatçıları ve mimarları 9 Şubat 2023’te ikili iş görüşmelerinde buluşturacakları bilgisini verdi. Alimoğlu şunları kaydetti: “Dünya genelinde konumumuzu güçlendirmek için alternatif pazar arayışlarımız kapsamında İngiltere’nin bize büyük fırsatlar sunacağına inancımız tam. 2022 yılında 770 milyon dolarlık doğal taş ihracatı yapmıştık. Çin, İngiltere ve diğer ülkelerde yapacağımız tanıtım çalışmalarıyla EMİB olarak doğal taş ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”