İş dünyası Dell Technologies Forum’da bir araya geldi

Dell Technologies Forum, Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlendi. Pandemi nedeniyle yüz yüze etkinliklere iki yıllık bir ara veren şirketin forumla yaptığı bu dönüş, iş dünyası liderlerinin ve sektör uzmanlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Foruma sektör liderleri ve uzmanların yanı sıra Dell Technologies iş ortakları, paydaşlar ve basının da aralarında bulunduğu 1000’den fazla kişi katıldı. Alanında uzman pek çok isim, teknolojinin Türkiye’deki işletmelerin geleceğin şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair içgörülerini paylaştı.

Katılımcılar, ara oturumlarda ve Dell'in uzmanları tarafından düzenlenen konuşmalarda uç bilişimden yapay zekaya, çoklu bulut stratejilerinden, modernleştirilmiş güvenli teknoloji çözümlerine kadar pek çok alanda Dell’in vizyonunu ve geleceği şekillendiren ürün ve çözümlerini keşfetme fırsatı buldu. Forumda ayrıca Dell’in inovasyonları ve kurumları bir adım daha öteye taşıyacak çözümleri de tanıtıldı.

Forumun açılış konuşmasını Dell Technologies Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin yaptı. Amin, Dell'in vizyonunun ve yenilikçi çözümlerinin, bölge ve Türkiye’deki kuruluşların başarısı ve iş sürekliliğine nasıl yardımcı olabileceğini anlattı.

Amin’in ardından sözü, ödüllü siber güvenlik uzmanı Magda Lilia Chelly aldı. Chelly, güvenlik sorunlarına modern, uçtan uca çözümlerle nasıl yaklaşılması gerektiğine ve güvenlik, kontrol ve ölçeklendirme gibi kriterlerin önemine değindi.

Forumda, Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir de, dikkat çekici bir konuşma yaptı. Dell’in yakın zamanda yaptığı Breakthrough araştırmasına değinen Hasdemir, “İnsanları inovasyonun ve dönüşümün merkezi olarak gören bir kültür oluşturmak, atılan her adımda empati kurmak anlamına geliyor. Burada son kullanıcı deneyimini ön planda tutan, hızlı yanıt veren güvenilir teknoloji tasarımlarından çalışanların heyecanına ve amaçlarına yön veren değişim programlarına kadar her alandan bahsediyoruz. Çünkü insanın kapasitesini ortaya çıkaran şey, teknolojidir. Tam da bu nedenle başarılı olmak isteyen işletmelerin insanları, teknolojiyi ve süreçleri bir bütün olarak ele alması gerekir. Dell olarak yürüttüğümüz Breakthrough araştırmasında da insanların kısa zaman önce yaşadığımız gibi yıkıcı değişimlere nasıl uyum sağladığını ve kuruluşların, bünyelerinde çalışan kişilerin içlerindeki inovatif ruhu ortaya çıkarmak için neler yapabileceklerini ortaya koyduk” dedi.