İş dünyası ikna olursa çarklar yeniden döner
TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz, iş dünyasının alınan ekonomik tedbirlere yönelik bakışını değerlendirdi. Alınan tedbirlerde gelinen noktanın yeterli olmadığına değinen Korkmaz, çarkların yeniden dönmesi için iş dünyasının ekonomide toparlanmaya ikna olması gerektiğini söyledi.
Özlem SARSIN
TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, faizlerin gerilemesi, enflasyonun düşmesinin olumlu bir gidişat olduğunu söyleyerek ancak bunların iş dünyasına yansımasının zaman aldığına işaret etti. İş dünyasının 2025 yılının ikinci yarısından sonra bir toparlanma beklentisi içinde olduğunu belirten Korkmaz, “İş dünyası bir şeylerin düzeleceğine ikna olursa çarklar yeniden döner, iyileşme hızı artar” dedi.
Politika yapıcıların insanları ikna edebilmesi gerektiğini düşünen Korkmaz, “Gelinen nokta yeterli midir, tabii ki değil. Bu noktada refaha kavuşamayacağız, nefes almaya başladık ya da kâr etmeye başladık diyemeyeceğiz.
İş dünyası göstergelerde gidişatın aşağı yönlü olduğunu görüp biraz daha izlemeye, yatırım için doğru zamanı kollamaya, fırsat aramaya başlayacaktır. Finansmana erişim de rayına oturacaktır. Şu an yüzde 40-55 bandında kredi kullandırılabiliyor. Bankalar da gidişatı izliyor tabi. Düşüşü fiyatlıyorlar ki bugün kredi faizleri ortalama yüzde 55 iken yüzde 40’larda faiz teklif edebiliyorlar.
İş insanları şu an uzun vadeli kredilerde bu seviyeleri ödemeyi göze alıyor. Kredide sorun erişimden daha çok oranların taşınamaması. İş tamamen teminata dönüş durumda eğer teminatlarınız güçlüyse banka kredilerine erişebiliyorsunuz. Eskiden 1 birim teminatla 5 birim kullanılabilirken bugün ise 5 birim teminatla 3 birim kredi kullanılabiliyor. Aslında işin zorluğu burada. Yapınız müsaitse kredi kullanabiliyorsunuz ama bu oranla kullanmak da akılcı değil” dedi.
“Karşılıksız çek miktarı arttı”
Merkez Bankası’nın piyasaya sunacağı algının çok önemli olduğunu ifade eden Korkmaz, “Orta vadeli hedefe doğru gidiyoruz, acı reçeteyi içiyoruz ama hedefe de gitmek zorundayız. Bu saatten sonra buradan dönemeyiz. Gerek kendi sektörüm olan otomotivde gerekse diğer sektörlerde karşılıksız çekte yükselişler yaşanmaya başladığını görüyoruz hem de konkordatoda artış var, iş dünyası bu konkordatolardan ötürü zincirleme bir etkiye maruz kalıyor. İlk 6 aydaki karşılıksız çek miktarı geçen yılın tamamının 2 katını buldu. İşten çıkarmalar henüz daha çok olmadı, henüz daha iyi günleri yaşıyoruz.
Konkordato süreçleri devam ederse 2025 yılında da yaşayacağız. Şu an iş dünyası işçi çıkarmaya karşı direnç gösteriyor, mevcudu koruyor, koşulları, planları buna göre yapıyoruz. Şirketler bu süreçte zaten kar etmek için uğraşmıyor. Yarın işlerin toparlanma noktasında ihtiyaç duyacağımız istihdamımız temel bir değerdir. Bugün çalışanlarımızın yanında olmamız gerekiyor ama bu da her geçen gün zorlaşıyor. Konkordato ve benzeri durumlarda süre uzadıkça işten çıkarmaları duymaya başlayacağız” dedi.
TÜGİAD Ege Şubesi olarak üyelerinin her alanda yanında olduklarını ve çizdikleri yol haritası ile yeni yıla hazırlandıklarına da değinen Korkmaz, “Eylül ayı ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çok önemli 3 etkinliğimiz olacak.
Özellikle girişimcilik konusuna çok önem veriyoruz, girişimcilik alanında yeni fikirlere fırsat verebilmek ve seslerini duyurmak için bu konuda bir yarışma yapacağız. Yarışmanın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Ama ülkemiz ve sektörlerimiz için girişimciliğe destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Hem TÜGİAD Ege hem de genel merkezimiz yoğun bir döneme hazırlanıyor diyebiliriz” diyerek sözlerine son verdi.
“Vergi yükü ile bizi boğmayın”
Nakit akışını korumanın çok önemli olduğunu söyleyen Engin Korkmaz, “Yapılanmamızı kâr üzerine değil nakit akışımızı korumak üzerine kurmalıyız bu dönemde. Çünkü bunu korumayı başarabildiğimizde istihdam ve benzeri değerleri kaybetme riskimiz düşer. 2025 yılına kendimizi koruyarak ayakta girebilmek önemli. Politika yapıcıların da Türkiye’nin normalleşmeye geçmesini sağlaması gerekiyor.
Çizilen hedefler doğrultusunda istikrarlı gidişatın devam etmesi gerekiyor. Bugün herkes politika yapıcıların yanında yerini aldı ama yarın da onların bizim yanımızda, doğru politikalarla, vergi yükünü ölçekli planlayarak, bizleri boğmayarak, gereken iyileşme ortamını yaratarak bizim yanımızda olmaları gerekiyor” diye konuştu.