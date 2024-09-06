İş dünyası ikna olursa çarklar yeniden döner

Özlem SARSIN

TÜGİAD Ege Şubesi Yöne­tim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, faizlerin geri­lemesi, enflasyonun düşmesinin olumlu bir gidişat olduğunu söy­leyerek ancak bunların iş dünya­sına yansımasının zaman aldığı­na işaret etti. İş dünyasının 2025 yılının ikinci yarısından sonra bir toparlanma beklentisi içinde olduğunu belirten Korkmaz, “İş dünyası bir şeylerin düzeleceğine ikna olursa çarklar yeniden dö­ner, iyileşme hızı artar” dedi.

Politika yapıcıların insanları ikna edebilmesi gerektiğini dü­şünen Korkmaz, “Gelinen nok­ta yeterli midir, tabii ki değil. Bu noktada refaha kavuşamayaca­ğız, nefes almaya başladık ya da kâr etmeye başladık diyemeyece­ğiz.

İş dünyası göstergelerde gidi­şatın aşağı yönlü olduğunu görüp biraz daha izlemeye, yatırım için doğru zamanı kollamaya, fırsat aramaya başlayacaktır. Finans­mana erişim de rayına oturacak­tır. Şu an yüzde 40-55 bandında kredi kullandırılabiliyor. Banka­lar da gidişatı izliyor tabi. Düşüşü fiyatlıyorlar ki bugün kredi faiz­leri ortalama yüzde 55 iken yüz­de 40’larda faiz teklif edebiliyor­lar.

İş insanları şu an uzun vadeli kredilerde bu seviyeleri ödeme­yi göze alıyor. Kredide sorun eri­şimden daha çok oranların taşı­namaması. İş tamamen teminata dönüş durumda eğer teminatla­rınız güçlüyse banka kredilerine erişebiliyorsunuz. Eskiden 1 bi­rim teminatla 5 birim kullanılabi­lirken bugün ise 5 birim teminat­la 3 birim kredi kullanılabiliyor. Aslında işin zorluğu burada. Ya­pınız müsaitse kredi kullanabili­yorsunuz ama bu oranla kullan­mak da akılcı değil” dedi.

“Karşılıksız çek miktarı arttı”

Merkez Bankası’nın piyasaya sunacağı algının çok önemli ol­duğunu ifade eden Korkmaz, “Or­ta vadeli hedefe doğru gidiyoruz, acı reçeteyi içiyoruz ama hedefe de gitmek zorundayız. Bu saatten sonra buradan dönemeyiz. Gerek kendi sektörüm olan otomotivde gerekse diğer sektörlerde karşı­lıksız çekte yükselişler yaşanma­ya başladığını görüyoruz hem de konkordatoda artış var, iş dünyası bu konkordatolardan ötürü zin­cirleme bir etkiye maruz kalıyor. İlk 6 aydaki karşılıksız çek mik­tarı geçen yılın tamamının 2 ka­tını buldu. İşten çıkarmalar he­nüz daha çok olmadı, henüz daha iyi günleri yaşıyoruz.

Konkorda­to süreçleri devam ederse 2025 yılında da yaşayacağız. Şu an iş dünyası işçi çıkarmaya karşı di­renç gösteriyor, mevcudu koru­yor, koşulları, planları buna gö­re yapıyoruz. Şirketler bu süreçte zaten kar etmek için uğraşmıyor. Yarın işlerin toparlanma nokta­sında ihtiyaç duyacağımız istih­damımız temel bir değerdir. Bu­gün çalışanlarımızın yanında ol­mamız gerekiyor ama bu da her geçen gün zorlaşıyor. Konkorda­to ve benzeri durum­larda süre uzadıkça işten çıkarmaları duymaya başla­yacağız” dedi.

TÜGİAD Ege Şubesi olarak üyelerinin her alanda yanın­da olduklarını ve çizdikleri yol haritası ile yeni yıla ha­zırlandık­larına da değinen Kork­maz, “Eylül ayı ile birlik­te yeni bir döne­me giriyoruz. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çok önemli 3 etkinliğimiz olacak.

Özellikle girişimcilik konusuna çok önem veriyoruz, girişimcilik alanında yeni fikirlere fırsat ve­rebilmek ve seslerini duyurmak için bu konuda bir yarışma ya­pacağız. Yarışmanın ayrıntıları­nı önümüzdeki günlerde sizler­le paylaşacağız. Ama ülkemiz ve sektörlerimiz için girişimciliğe destek olunması gerektiğini dü­şünüyoruz. Hem TÜGİAD Ege hem de genel merkezimiz yoğun bir döneme hazırlanıyor diyebi­liriz” diyerek sözlerine son verdi.

“Vergi yükü ile bizi boğmayın”

Nakit akışını korumanın çok önemli olduğunu söyleyen En­gin Korkmaz, “Yapılanmamızı kâr üzerine değil nakit akışımızı korumak üzerine kurmalıyız bu dönemde. Çünkü bunu koruma­yı başarabildiğimizde istihdam ve benzeri değerleri kaybetme riskimiz düşer. 2025 yılına ken­dimizi koruyarak ayakta girebil­mek önemli. Politika yapıcıların da Türkiye’nin normalleşmeye geçmesini sağlaması gerekiyor.

Çizilen hedefler doğrultusunda istikrarlı gidişatın devam etme­si gerekiyor. Bugün herkes po­litika yapıcıların yanında yerini aldı ama yarın da onların bizim yanımızda, doğru politikalarla, vergi yükünü ölçekli planlaya­rak, bizleri boğmayarak, gere­ken iyileşme ortamını yaratarak bizim yanımızda olmaları gere­kiyor” diye konuştu.