İSO Başkanı Bahçıvan: Yeniden aday olmayacağım, doğru zamanda bırakıyorum
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2013 yılından itibaren sorumluluğunu üstlendiği İSO Başkanlığı görevini bırakma kararı aldı. Bahçıvan, “Büyük bir onur olduğu kadar, aynı zamanda ağır bir emanetti. Şimdi bu emaneti, kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’nin önde gelen sanayi odalarından İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) seçim süreci başladı. 13 yıl boyunca İSO’da başkanlık görevinde bulunan Erdal Bahçıvan, dün bir basın toplantısı düzenleyerek kasım ayında yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olmadığını resmen açıkladı.
Görev aldığı dönemde yaptığı konuşmaların da yer aldığı “Doğruları Söylemeye Devam” adlı kitabını da tanıtan Bahçıvan, “İSO’da uzun yıllar muhtelif görevlerden sonra, 2013 yılında da Meclis üyelerimizin teveccühüyle Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu üstlendim. Şimdi bu emaneti kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım. Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var” dedi.
“Doğruya doğru yanlışa yanlış dedik”
Başkanlık dönemi boyunca pusulasının “güçlü sanayi için doğruya doğru, yanlışa yanlış demek” olduğunu belirten Bahçıvan, görev süresince yaptığı önemli çalışmalara yönelik hatırlatmalarda bulundu. İSO'nun görevinin yalnızca verileri açıklamak, sorunları sıralamak veya gelişmeleri uzaktan izlemek olmadığını, üretimin olduğu yerde durmak, riski önceden görmek, sanayicinin sesini karar alıcılara taşımak ve eleştiriyi mutlaka çözüm önerisiyle birlikte sunmak olduğunu belirten Bahçıvan, toplantıda şunları söyledi: “Biz hep şuna inandık: Üretimin nefes alması, Türkiye'nin nefes almasıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir. 'Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır' dedik ve bu ilkeyi rehber edindik.”
“Zaman uyarılarımızın haklılığını gösterdi”
Görev yıllarının kolay olmadığına işaret eden Bahçıvan, “Küresel finansal dalgalanmaları, kur şoklarını, ticaret savaşlarını, Covid salgınını, tedarik zinciri kırılmalarını, enerji krizini, savaşları, deprem felaketini, yüksek enflasyonu ve çok ağır finansman koşullarını birlikte yaşadık. Her krizde sanayici üretimi sürdürmeye, istihdamı korumaya ve ihracat pazarlarını kaybetmemeye çalıştı. Biz de İSO olarak sanayiciyi yalnız bırakmamak için hizmet kapasitemizi büyüttük; yeni şubeler, yeni çalışma alanları ve dönüşüm odaklı şube ve hizmetlerle Odamızı üyelerimize daha yakın hale getirdik. Ama hizmet etmek kadar, karar alıcıları zamanında uyarmak da sorumluluğumuzdu. Zaman, uyarılarımızın haklılığını gösterdi” diye konuştu.
“Seçim takviminin kesinleşmesini bekledim”
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdal Bahçıvan, adaylık sürecine yönelik bir soruya, şu sözlerle yanıt verdi: “İSO Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla iki seçime katıldım. İkisinde de seçim takvimi sürecinde adaylığımı açıklamadım. Çünkü o dönemin görevini sürdüren bir yönetim kurulu başkanının böylesi bir karar alıp Oda’yı erkenden bir seçim atmosferine sokmasını doğru bulmadım. Temel felsefemiz bu” dedi.
Kendisini yeniden adaylığa yakıştıranlara teşekkür eden Bahçıvan, “Ancak karar benim kararım. Bunun da gerekçelerini söyledim. Neden bunu şimdi açıkladığımı anlatmam gerekirse, seçim takvimimiz İlçe Seçim Kurulu tarafından kararlaştırıldı. Benim de kendim ve kurula olan saygımdan dolayı almış olduğum kararı açıklamak için tarih bu tarihtir. Dolayısıyla artık bu konularda gereksiz tartışmalara girmek istemiyorum” diye konuştu.
“Herhalde balık tutmam”
İSO’yu yalnızca Odakule’den hizmet veren bir kurum olmaktan çıkardıklarını da ifade eden Bahçıvan, Türkiye’nin emek yoğun sektörlerden vazgeçme lüksü asla olmadığının da altını çizdi. İSO’da geçen 13 yıllık başkanlık sürecinin kendisi için gurur verici olduğunu, kurumlarda her değişimin ise bir taze kan oluşturacağını söyleyen Bahçıvan, görevi sonrasında nasıl bir yol izleyeceğine yönelik bir başka soruya, “Herhalde balık tutmam. Sorumluluklarım var, beni bekleyen işlerim var. Zamanımı nasıl geçireceğim diye bir endişem yok” diye yanıt verdi.
“Savaş programın en büyük kırılma noktası oldu”
Gazetecilerin, “Sene başındaki öngörüler daha olumluydu, şayet öngörülen gibi olsaydı, finansman maliyeti bir nebze rahatlamış olsaydı, bugün size başkan adayı olarak görür müydük? Bunu da bir payı var mıdır adaylığı bırakmada” yönündeki bir soruya Bahçıvan, “Asla.. Tabii ki keşke şartlar daha iyi olsaydı ancak, iyi de olsa benim jübilem değişmeyecekti” cevabını verdi. ABD İran savaşının bütün konjonktürü değiştirdiğine işaret eden Bahçıvan, bunun ekonomik programın da büyük bir talihsizliği olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çünkü petrol de 100 dolarlara tekrar yükseldi. Program açıklarken de 7-8 puan enflasyona katkısı olduğu hesaplanıyor. Savaş bu yılın en büyük talihsizliği, programın da bence en önemli kırılma noktası oldu. Yıla girerken herkes 25’in altında bir enflasyonu satın alıyordu ancak petrol türevleri de bundan etkilendi.”
Strateji olmadan artık başarı kolay olmayacak
“Sanayiciye tavsiyeleriniz olur mu” şeklindeki soruya Bahçıvan, dünyanın hızla değiştiğini, öngörü yapabilmenin her geçen gün zorlaştığına işaret ederek, “Her türlü konuda mutlaka fırsatlar ve farklı farklı dersler çıkarmalıyız. Dünü özleyerek başarıya ulaşılamayacağı çok açık. Her bir yıl bu değişimlerin hayatımıza getireceği olumlu ya da olumsuz katkıları herkesin çok iyi hesaplamasını tavsiye ediyorum" cevabını verdi.
Meclis Başkanlığı’na aday olacak mı?
İSO organ seçimleri 26 Ekim 2026 tarihinde meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleriyle başlayıp 3 Kasım 2026 tarihinde yönetim kurulu ve başkanlık seçimleriyle tamamlanacak. Erdal Bahçıvan, yeni dönemde İSO başkanlığa aday olmadığını açıklasa da gazetecilerin “İSO Meclis Başkanlığı’na aday olacak mısınız” sorusuna net bir cevap vermekten kaçındı. Bahçıvan, “Şirketimiz Bahçıvan Gıda meslek komiteleri seçimine girecek. Orada da bir isim olacak” demekle yetindi.
“Ender Yılmaz’ın adaylığına destek yönetim kurulumuzun kararı”
Bir başka soruya Bahçıvan, “Ender Bey’e (Yılmaz) verdiğimiz destek, yönetim kurulumuzun birlikte almış olduğu bir karardır. Bunu net olarak söyleyebiliriz” yanıtını verdi. Üçüncü bir aday çıkar mı sorusuna? Bahçıvan, “Bilemem, herkesin aday olmaya hakkı var” yanıtını verdi. Bahçıvan, İSO’nun önceliğinin meslek komitesi seçimlerinin yapılması olduğunu sözlerine ekledi.