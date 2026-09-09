İSO Başkanı Bahçıvan: Yeniden aday olmayacağım, doğru zamanda bırakıyorum

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin önde gelen sa­nayi odalarından İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) se­çim süreci başladı. 13 yıl boyunca İSO’da başkanlık görevinde bulu­nan Erdal Bahçıvan, dün bir ba­sın toplantısı düzenleyerek kasım ayında yapılacak seçimlerde baş­kanlığa aday olmadığını resmen açıkladı.

Görev aldığı dönemde yaptığı konuşmaların da yer aldı­ğı “Doğruları Söylemeye Devam” adlı kitabını da tanıtan Bahçıvan, “İSO’da uzun yıllar muhtelif gö­revlerden sonra, 2013 yılında da Meclis üyelerimizin teveccühüy­le Yönetim Kurulu Başkanlığı so­rumluluğunu üstlendim. Şimdi bu emaneti kendi irademle, doğru ol­duğuna inandığım bir zamanda bı­rakma kararı aldım. Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gere­ken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş ol­manın huzuru var” dedi.

“Doğruya doğru yanlışa yanlış dedik”

Başkanlık dönemi boyunca pu­sulasının “güçlü sanayi için doğ­ruya doğru, yanlışa yanlış demek” olduğunu belirten Bahçıvan, görev süresince yaptığı önemli çalışma­lara yönelik hatırlatmalarda bu­lundu. İSO'nun görevinin yalnız­ca verileri açıklamak, sorunları sı­ralamak veya gelişmeleri uzaktan izlemek olmadığını, üretimin ol­duğu yerde durmak, riski önceden görmek, sanayicinin sesini ka­rar alıcılara taşımak ve eleştiriyi mutlaka çözüm önerisiyle birlik­te sunmak olduğunu belirten Bah­çıvan, toplantıda şunları söyledi: “Biz hep şuna inandık: Üretimin nefes alması, Türkiye'nin nefes al­masıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir. 'Sana­yiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sa­hip çıkmaktır' dedik ve bu ilkeyi rehber edindik.”

“Zaman uyarılarımızın haklılığını gösterdi”

Görev yıllarının kolay olmadı­ğına işaret eden Bahçıvan, “Küre­sel finansal dalgalanmaları, kur şoklarını, ticaret savaşlarını, Co­vid salgınını, tedarik zinciri kırıl­malarını, enerji krizini, savaşları, deprem felaketini, yüksek enflas­yonu ve çok ağır finansman koşul­larını birlikte yaşadık. Her krizde sanayici üretimi sürdürmeye, is­tihdamı korumaya ve ihracat pa­zarlarını kaybetmemeye çalıştı. Biz de İSO olarak sanayiciyi yal­nız bırakmamak için hizmet ka­pasitemizi büyüttük; yeni şube­ler, yeni çalışma alanları ve dönü­şüm odaklı şube ve hizmetlerle Odamızı üyelerimize daha yakın hale getirdik. Ama hizmet etmek kadar, karar alıcıları zamanında uyarmak da sorumluluğumuzdu. Zaman, uyarılarımızın haklılığını gösterdi” diye konuştu.

“Seçim takviminin kesinleşmesini bekledim”

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdal Bah­çıvan, adaylık sürecine yönelik bir soruya, şu sözlerle yanıt ver­di: “İSO Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla iki seçime katıldım. İki­sinde de seçim takvimi sürecinde adaylığımı açıklamadım. Çünkü o dönemin görevini sürdüren bir yönetim kurulu başkanının böy­lesi bir karar alıp Oda’yı erkenden bir seçim atmosferine sokmasını doğru bulmadım. Temel felsefe­miz bu” dedi.

Kendisini yeniden adaylığa yakıştıranlara teşekkür eden Bahçıvan, “Ancak karar be­nim kararım. Bunun da gerekçe­lerini söyledim. Neden bunu şim­di açıkladığımı anlatmam gerekir­se, seçim takvimimiz İlçe Seçim Kurulu tarafından kararlaştırıldı. Benim de kendim ve kurula olan saygımdan dolayı almış olduğum kararı açıklamak için tarih bu ta­rihtir. Dolayısıyla artık bu konu­larda gereksiz tartışmalara gir­mek istemiyorum” diye konuştu.

“Herhalde balık tutmam”

İSO’yu yalnızca Odakule’den hizmet veren bir kurum olmaktan çıkardıklarını da ifade eden Bah­çıvan, Türkiye’nin emek yoğun sektörlerden vazgeçme lüksü asla olmadığının da altını çizdi. İSO’da geçen 13 yıllık başkanlık sürecinin kendisi için gurur verici olduğu­nu, kurumlarda her değişimin ise bir taze kan oluşturacağını söyle­yen Bahçıvan, görevi sonrasında nasıl bir yol izleyeceğine yönelik bir başka soruya, “Herhalde balık tutmam. Sorumluluklarım var, be­ni bekleyen işlerim var. Zamanı­mı nasıl geçireceğim diye bir endi­şem yok” diye yanıt verdi.

“Savaş programın en büyük kırılma noktası oldu”

Gazetecilerin, “Sene başındaki öngörüler daha olumluydu, şayet öngörülen gibi olsaydı, finansman maliyeti bir nebze rahatlamış ol­saydı, bugün size başkan adayı ola­rak görür müydük? Bunu da bir pa­yı var mıdır adaylığı bırakmada” yönündeki bir soruya Bahçıvan, “Asla.. Tabii ki keşke şartlar daha iyi olsaydı ancak, iyi de olsa benim jübilem değişmeyecekti” cevabını verdi. ABD İran savaşının bütün konjonktürü değiştirdiğine işaret eden Bahçıvan, bunun ekonomik programın da büyük bir talihsizli­ği olduğuna vurgu yaparak, sözle­rini şöyle sürdürdü:

“Çünkü petrol de 100 dolarlara tekrar yükseldi. Program açıklar­ken de 7-8 puan enflasyona katkı­sı olduğu hesaplanıyor. Savaş bu yılın en büyük talihsizliği, prog­ramın da bence en önemli kırılma noktası oldu. Yıla girerken herkes 25’in altında bir enflasyonu satın alıyordu ancak petrol türevleri de bundan etkilendi.”

Strateji olmadan artık başarı kolay olmayacak

“Sanayiciye tavsiyeleriniz olur mu” şeklindeki soruya Bahçıvan, dünyanın hızla değiştiğini, öngö­rü yapabilmenin her geçen gün zorlaştığına işaret ederek, “Her türlü konuda mutlaka fırsatlar ve farklı farklı dersler çıkarmalıyız. Dünü özleyerek başarıya ulaşıla­mayacağı çok açık. Her bir yıl bu değişimlerin hayatımıza getirece­ği olumlu ya da olumsuz katkıla­rı herkesin çok iyi hesaplamasını tavsiye ediyorum" cevabını verdi.

Meclis Başkanlığı’na aday olacak mı?

İSO organ seçimleri 26 Ekim 2026 tarihinde meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleriyle başlayıp 3 Kasım 2026 tarihinde yönetim kurulu ve başkanlık seçimleriyle tamamlanacak. Erdal Bahçıvan, yeni dönemde İSO başkanlığa aday olmadığını açıklasa da gazetecilerin “İSO Meclis Başkanlığı’na aday olacak mısınız” sorusuna net bir cevap vermekten kaçındı. Bahçıvan, “Şirketimiz Bahçıvan Gıda meslek komiteleri seçimine girecek. Orada da bir isim olacak” demekle yetindi.

“Ender Yılmaz’ın adaylığına destek yönetim kurulumuzun kararı”

Bir başka soruya Bahçıvan, “Ender Bey’e (Yılmaz) verdiğimiz destek, yönetim kurulumuzun birlikte almış olduğu bir karardır. Bunu net olarak söyleyebiliriz” yanıtını verdi. Üçüncü bir aday çıkar mı sorusuna? Bahçıvan, “Bilemem, herkesin aday olmaya hakkı var” yanıtını verdi. Bahçıvan, İSO’nun önceliğinin meslek komitesi seçimlerinin yapılması olduğunu sözlerine ekledi.