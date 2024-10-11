İstanbul bir ilke imza atıyor: 'AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi' 24 Ekim'de başlıyor

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen 'AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde, Avrasya bölgesinde ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’da bulunan Amerikan Ticaret Odaları liderliğinde gerçekleştirilecek 24-25 Ekim'deki organizasyona, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan temsilciler katılacak.

Zirvede bölgedeki mevcut ve potansiyel iş fırsatları ve ortaklıkları değerlendiren dünya çapındaki şirketlerden konuşmacılar yer alacak. Zirve süresince katılımcılar, paydaşlar ve iş dünyası temsilcileriyle bire bir toplantılar ve atölye çalışmalarına da katılacaklar.

Ana hedef: Türkiye'yi global pazarlara taşımak

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptığı yazılı açıklmada, "Şimdi de bölgemizdeki diğer Amerikan Ticaret Odaları (AmChams) ile iletişim ve iş birliğimiz ile ticaret potansiyelini daha da geniş bir kapsam ve coğrafya ulaştırmak için çalışıyoruz. Bizleri bir araya getiren AEES zirvesini hayata geçirme fikri de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğdu. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan Ticaret Odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi (AEES) organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul’da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.