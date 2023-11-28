İstanbul ilk 10 kongre şehri arasında olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, büyük kongre organizatörlerinin İstanbul’u tercih etmesi için sektör paydaşları ile işbirlikleri yaparak ve doğrudan destekler vererek dünyanın dört bir yanında İstanbul’u tanıttıklarını bildirdi.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da başkanı olan Şekib Avdagiç, Kovid-19’un bitmesiyle hız kazanan çalışmaların sonuç vermeye başladığını kaydederek, “İstanbul, Londra ve Paris ile birlikte, ‘Avrupa’nın En İyi Performans Gösteren Şehirleri 2022’ listesinde üçüncü sırada yer aldı. CityDNA Derneği’nin raporuna göre, tüm Avrupa şehirleri arasında 2019 yılı sayılarını yükselten tek şehir, İstanbul oldu” bilgisini paylaştı.

Avdagiç, 2024 yılında İstanbul’a katılımcı sayıları 250 ve 8 bin arasında değişecek 11 uluslararası kongreyi kazandırdıklarını belirterek, şunları aktardı: “Ek olarak, isimlerini kamuoyuna resmi karar duyurulduktan sonra açıklayacağımız, havacılık ve turizm sektörü ile ilgili dünya çapında iki çok önemli etkinliği, 2024 yılında İTO ve ICVB işbirliği ve sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleştireceğiz.

Ayrıca yine şu anda ismini açıklayamadığımız ancak Avrupa’nın en önemli uluslararası federasyonlarından birinin dünyanın dört bir yanından gelecek olan 1000 katılımcısıyla, 2027 yılında gerçekleşecek uluslararası kongresini de verdiğimiz desteklerle İstanbul’a kazandırdık.

Hedefimizin uluslararası kongre listelerinde yeniden ilk 10’a girmek olduğunu açıklamıştık. Şimdi tarih vererek ifade etmek istiyorum. Olağanüstü konjonktürel gelişmeler olmazsa, en geç 2025 yılında İstanbul’u yeniden dünyanın en iyi ilk 10 kongre şehri listesinde göreceğiz.”

Avdagiç, İstanbul’un, İtalya merkezli uluslararası bir derneğin 2026 yılında gerçekleşecek 2 bin kişilik uluslararası kongresinde son aşamaya kaldığını bildirdi. Megakentin, kongre turizmi sıralamasında 2022’de dünya genelinde 23. basamakta ve Avrupa şehirleri arasında 20. sırada bulunduğunu kaydeden Avdagiç, “İstanbul’un kongre rekoru ise 2015 yılındaki ‘dünya 8’inciliği’ şeklinde olmuştu” ifadesini kullandı.