İstanbul Sanayi Odası 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu açıldı

İSO açıklamasına göre, okulun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kara, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İSO Meclisi ve meslek komiteleri üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sancaktepe’de açılan okulda, 12 sınıfın yanı sıra konferans salonu, yemekhane ve oyun alanları bulunuyor.

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilen Erdal Bahçıvan, Cumhuriyet’in "İkinci Yüzyılı"nın ilk gününde İstanbul Sanayi Odası Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nun da aralarında bulunduğu okulların açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Erdal Bahçıvan, eğitime dair bütünsel bir bakışa sahip olmanın bir gereği olarak okul öncesi anaokulu eğitimine kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını aktardı.

İstanbul Valiliğinin "500 Anaokulu Hedefi Projesi"nde ivedilikle yerlerini aldıklarını aktaran Bahçıvan, "Biz bu projeyi, çocukların nitelikli okul öncesi eğitime erişimde eşit fırsatlara sahip olmaları noktasında anlamlı bir adım olarak gördük. Cumhuriyet'imizin ‘İkinci Yüzyılı’nın bu çok anlamlı ilk gününde yeri gelmişken ifade etmek isterim ki Cumhuriyet eğitim demek, Cumhuriyet çocuk demek, Cumhuriyet gelecek demek." ifadelerini kullandı.

Erdal Bahçıvan, İSO ve İSO Vakfı’nın eğitimi en öncelikli faaliyet alanlarından birisi olarak gördüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu anlayışımızı gelecekte de sürdürmenin kararlığı içindeyiz. Eğitime okul öncesinden üniversiteye kadar her zaman bir bütün olarak bakıyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği alanında paydaşlarımızla öncü çaba ve çalışmalar sergiliyoruz. Ülkemizin ve sektörlerin gelişimi için son derece önemli olan üniversite-sanayi işbirliğinde de kapsamlı ve sonuç odaklı yenilikçi bir model uyguluyoruz. Öte yandan mesleki eğitimde de yoğun bir gayretin içindeyiz. Sanayinin katma değerli üretime geçmesi ve yüksek teknoloji alanlarına yönelebilmesi için nitelikli işgücüne ihtiyaç duyuyoruz.

Ayrıca hepimizin kabul edeceği üzere iyi eğitilmiş, nitelikli insan gücü, ülkelerin rekabet gücü göstergelerinde en önemli unsurlardandır. Bu noktada, biz sanayicileri ilgilendiren konuların başında da hiç kuşkusuz mesleki ve teknik eğitim geliyor. Bu anlayıştan hareketle İSO olarak, Milli Eğitim Bakanlığımız ile yürüttüğümüz Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi-İSO MEİP ile kapsamlı bir mesleki eğitim hareketine imza atıyoruz. Bu proje ile halihazırda İstanbul’daki 45 meslek lisesini İSO’nun çeşitli sektörlerdeki 150’yi aşkın meslek komitesi üyesiyle birlikte yönetiyoruz."