“İstanbul’da sanayi dönüşümü programı ivedilikle başlamalı”
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul sanayisinin Türkiye’nin ekonomisini sırtlayan bir güce sahip olduğunu belirterek, “İstanbul’un ekonomideki ağırlığı ve olası bir depremin senaryo analizleri ortadayken, eyleme geçmezsek, ülke olarak hepimiz bedelini ödeyeceğiz. İstanbul’da ‘kentsel dönüşüm’ benzeri bir sanayi dönüşümü programı ivedilikle başlatılmalı” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘İstanbul’un Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul’un, ülke ekonomisinin adeta şahdamarı durumunda olduğunu ifade etti.
İstanbul’un geleceğine dair veriye ve uluslararası normlara dayalı çalışmalar yürütmek üzere kurulan İstanbul Planlama Ajansı tarafından yakın zamanda Çevre Düzeni Planı çalışmalarının başlayacağını hatırlatan Bahçıvan şunları söyledi:
“Sanayi için yeni alanlar oluşturulmalı”
İstanbul’da bilgi ve teknoloji yoğunluğu yüksek, katma değerli üretim yapan sanayi için yeni alanların oluşturulması ve bu alanların yatırımcılara uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilebilmesi için 1/100.000 Ölçekli Planlarında yer alması, İstanbul’un geleceğine dair vizyon ve stratejilerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Yakın bölgelerde endüstriyel kent modeliyle tasarlanmış yeni nesil OSB’ler hayata geçirilmelidir. Bu önerimizin de İstanbul’un geleceğine dair planlarda yer almasını önemli görüyoruz.”
İstanbul Planlama Ajansı’nın Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği ankete göre İstanbul’un ilk üç temel sorununun; ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi olarak görüldüğünü hatırlatan Erdal Bahçıvan, “İstanbul sanayisi ülkemiz ekonomisini sırtlayan bir güce sahip. İstanbul’un ülke ekonomisindeki ağırlığı ve olası bir depremin senaryo analizleri ortadayken, beklenen riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek adına eyleme geçmezsek, ne yazık ki bedelini yine ülke olarak hepimiz ödeyeceğiz. İstanbul’da ‘kentsel dönüşüm’ benzeri bir ‘sanayi dönüşümü’ programının ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, güçlendirilmesi gereken sanayi ve ticaret binaları için KDV düzenlemeleri dahil çok farklı teşviklerin gündeme getirilmesini savunuyoruz” şeklinde konuştu.
İstanbul’un sorunları arasında ‘trafik yoğunluğunun’ ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Erdal Bahçıvan, “Özellikle sanayinin yoğun bulunduğu yerlerde lojistik de trafik sıkışıklığına sebep oluyor. Avrupa ve Anadolu yakasında kurulacak lojistik merkezleri bu soruna bir nebze çözüm olabilir. Bununla birlikte birçok metropolde olduğu gibi; özellikle gündüz oluşan lojistik trafiği geceye kaydırılarak trafik rahatlatılabilir. Demiryolu ağının sanayinin yoğun olduğu bölge ve limanlara doğru planlaması trafik sorununa çare olabilir” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki taksi sayısının yetersiz olduğunu da kaydeden Bahçıvan, “Ancak taksilerde daha büyük bir sorun var, o da kalite sorunu. Taksi sisteminin acilen rehabilite edilmesi, İstanbul’un itibarı ve marka şehir olması yolunda yapılması gereken çalışmaların başında geliyor” dedi.
“Birlikte hareket ederek problemleri çözeriz”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezi olduğunu kaydetti. İmamoğlu, “Bu dönemde İSO gibi İTO gibi sanayi ve ticarete yön veren ana aktörlerin oluşturduğu odalarla, çatı örgütlerle birlikte hareket etmek ve çözüm önerileri üretmek zorundayız. Şehrimizin sanayi üretim kapasitesini artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve iş gücünün niteliğini yükseltmek için el birliğiyle çaba göstermeliyiz. İstanbul olarak, yatırımcılara sağladığımız teşviklerin etkinliğini artırmak ve iş dünyasının bürokratik engellerle karşılaşmadan faaliyet gösterebilmesi için gerekli reformları yapmak zorundayız. İstanbul'u yeniden canlandıracak ve Türkiye'nin ekonomik potansiyelini en üst seviyede değerlendirecek adımları atmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.