İZTO’dan ABD pazarında ihracat temasları

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanlığı desteği ve İZTO ko­ordinasyonunda düzenlenen sektörel yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamın­da gerçekleştirilen görüşmelerde ürün özellikleri, teslimat koşulları, sipariş miktarları ve özel üretim süreçleri ele alındı.

İzmirli firmalar, ürün numunele­ri ve kataloglarını potansiyel alıcılara su­narken ABD pazarının beklentileri hak­kında da bilgi aldı. Görüşmelerde ABD’li firmaların tedarik zincirlerini çeşitlen­dirme ve Uzak Doğu’ya bağımlılığı azalt­ma arayışları da gündeme geldi.

"Tedarik zincirindeki değişim fırsat"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mah­mut Özgener, ABD’li alıcıların tedarik zincirlerini çeşitlendirme arayışının Türk firmaları açısından fırsat oluştur­duğunu belirtti. Özgener, küresel ticarette tedarik güvenliği, esneklik ve hızlı cevap verebilme kabiliyetinin önem kazandığı­nı ifade etti. ABD pazarında kalıcı ticari ilişkiler kurulması gerektiğini vurgula­yan Özgener, Chicago programında ger­çekleştirilen görüşmelerin yeni sipariş ve uzun vadeli ticari bağlantılara dönüşme­sini beklediklerini söyledi.