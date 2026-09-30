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İZTO’dan ABD pazarında ihracat temasları

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Baskı, Kâ­ğıt ve Ambalaj UR-GE Projesi kapsa­mında İzmirli firmalardan oluşan heyet­le ABD’nin Chicago kentinde temaslar­da bulundu. 18 kişilik heyet, beş günlük programda 34 yabancı alıcıyla 100’e ya­kın ikili iş görüşmesi gerçekleştirirken, fuar ziyaretleriyle sektördeki yeni tekno­lojileri inceledi.

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İZTO’dan ABD pazarında ihracat temasları

Ticaret Bakanlığı desteği ve İZTO ko­ordinasyonunda düzenlenen sektörel yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamın­da gerçekleştirilen görüşmelerde ürün özellikleri, teslimat koşulları, sipariş miktarları ve özel üretim süreçleri ele alındı.

İzmirli firmalar, ürün numunele­ri ve kataloglarını potansiyel alıcılara su­narken ABD pazarının beklentileri hak­kında da bilgi aldı. Görüşmelerde ABD’li firmaların tedarik zincirlerini çeşitlen­dirme ve Uzak Doğu’ya bağımlılığı azalt­ma arayışları da gündeme geldi.

"Tedarik zincirindeki değişim fırsat"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mah­mut Özgener, ABD’li alıcıların tedarik zincirlerini çeşitlendirme arayışının Türk firmaları açısından fırsat oluştur­duğunu belirtti. Özgener, küresel ticarette tedarik güvenliği, esneklik ve hızlı cevap verebilme kabiliyetinin önem kazandığı­nı ifade etti. ABD pazarında kalıcı ticari ilişkiler kurulması gerektiğini vurgula­yan Özgener, Chicago programında ger­çekleştirilen görüşmelerin yeni sipariş ve uzun vadeli ticari bağlantılara dönüşme­sini beklediklerini söyledi.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
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