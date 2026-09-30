İZTO’dan ABD pazarında ihracat temasları
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Baskı, Kâğıt ve Ambalaj UR-GE Projesi kapsamında İzmirli firmalardan oluşan heyetle ABD’nin Chicago kentinde temaslarda bulundu. 18 kişilik heyet, beş günlük programda 34 yabancı alıcıyla 100’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirirken, fuar ziyaretleriyle sektördeki yeni teknolojileri inceledi.
Ticaret Bakanlığı desteği ve İZTO koordinasyonunda düzenlenen sektörel yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde ürün özellikleri, teslimat koşulları, sipariş miktarları ve özel üretim süreçleri ele alındı.
İzmirli firmalar, ürün numuneleri ve kataloglarını potansiyel alıcılara sunarken ABD pazarının beklentileri hakkında da bilgi aldı. Görüşmelerde ABD’li firmaların tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve Uzak Doğu’ya bağımlılığı azaltma arayışları da gündeme geldi.
"Tedarik zincirindeki değişim fırsat"
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD’li alıcıların tedarik zincirlerini çeşitlendirme arayışının Türk firmaları açısından fırsat oluşturduğunu belirtti. Özgener, küresel ticarette tedarik güvenliği, esneklik ve hızlı cevap verebilme kabiliyetinin önem kazandığını ifade etti. ABD pazarında kalıcı ticari ilişkiler kurulması gerektiğini vurgulayan Özgener, Chicago programında gerçekleştirilen görüşmelerin yeni sipariş ve uzun vadeli ticari bağlantılara dönüşmesini beklediklerini söyledi.