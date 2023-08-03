Jennifer Lopez’e Osmanlı ‘taht’ı Fildişi Sahili'ne AVM yatırımı

Hamide HANGÜL

Türk tasarımcı, modacı, girişimci ve iş insanlarının ünleri, yaptıkları işlerle ülke sınırlarını aşarken, dünya sosyetesi ve Hollywood yıldızlarına da adından söz ettiriyor. Bu isimlerden biri Türk iş insanı Metin Durmaz.

Dünyaca ünlü yıldızların, patronların ve CEO’ların, hatta şeyhlerin evlerini mobilya dekorasyonu yaparak Türkiye’yi yaptığı işlerle temsil eden ve Sagist Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Metin Durmaz, firmanın ikinci kuşak temsilcisi. Durmaz, ana iş kolları mobilya dekorasyonun yanı sıra, kozmetik ve kahve işi için de yatırım yaptıklarını açıkladı. Kahve için 6 milyon dolar yatırım yaptıkların söyleyen Durmaz, “Amazon üzerinden satışlarımız olacak. Katar’da distribütörümüz var, onlarla da anlaşma yaptık” dedi.

Denize sıfır tek AVM

Küresel ölçekte büyüme stratejileri kapsamında Fildişi Sahilleri’nin başkenti Abidjan’da yerel bir ortakla AVM yatırımına başladıklarını açıklayan Durmaz, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Afrika’da Fildişi Sahili’nde en prestijli körfezin arazisini aldık. Dünyada denize sıfır tek AVM. İnşaatın yarısı, katlı otoparkı bitti, bina inşaatına başlandı. Mart 2024’te bitmiş olur.

Gemi şeklinde tasarlanan projemizi, yüzde 50 yerel ortaklıkla gerçekleştiriyoruz. Aynı anda 4 bin kişiyi ağırlayabilecek. Roofunda (çatı) VIP için yaptığımız özel bir restoran var ve 1.500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek. Tamamen lüks markalar yer alacak. Uluslararası elektronik markaları gelecek. Belli başlı Türk markalarını da davet edeceğiz. Bir bölümünü de organik gıdalara ayırdık. Yatırım bütçesi 44 milyon dolar, ancak tamamlandığında 50 milyon doları bulur. Bizim yatırım yaptığımız AVM, Batı Afrika’nın en yeni cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

"Elazığ traverteni gibi Türk ürünleri kullanıyorum"

En fazla ABD, Fransa ve İngiltere’ye çalıştıklarına işaret eden Durmaz, “ABD’de aktif satışlarımız var. Porsche Design ile çalışıyoruz. Ayrıca ABD’de yine bir ortaklıkla gelecek yıl, Tiger Woods’un 12 villasının yapılması işine başlayacağız. Biz villa dekorasyonunu yapacağız.

Yine Brooklyn Tower’ın yenilenmesine yönelik planlarımız var” şeklinde konuştu. Avrupa’nın önemli zenginlerinden bir iş insanının Mauritius’ta yapacağı 30 villanın mobilya dekorasyonunun yapımı için kendisiyle irtibata geçtiğini ve CEO’sunun geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki ofislerine geldiğini söyleyen Durmaz, “Yıllar önce bir mobilya hediye etmiştik.

‘Patronumuz sizin ürününüzü çok beğenmiş, yıllardır kullanıyor, hiç zarar görmemiş’ dediler ve 30 villa mobilya dekorasyonu için çalışmak istediklerini söylediler” dedi. Ürünlerin Türkiye’de üretildiğini, mobilya dekorasyonlarında Türk ürünlerinin kullanılmasına önem verdiğinin altını çizen Durmaz, Elazığ traverten mermerinin bunlardan biri olduğunu söyledi.

"Ünlü simalar villa fotoğrafı atıp direkt fiyat istiyorlar"

ABD’li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in evine de Osmanlı tahtı kurduklarını açıklayan Durmaz, “Evinin girişine iki tane 16 metre taht yaptık. Ayrıca Rihanna’nın Bahamalar’daki evi için de teklif istemişlerdi” diye konuştu. ABD’li bazı ünlü simaların da instagram hesabından direkt villasının fotoğrafını atıp “Metin bu ne kadar olur” diye fiyat istediğini dile getiren Durmaz, fiyat isteyen ünlü simalar arasında Victoria’s Secret mankenlerinden de birinin olduğunu belirterek, “Londradaki malikanesinin dekorasyonunu yapacağız” dedi.

Katar Emiri Tamim'in sarayının belli kısmını yaptık

Metin Durmaz, çalıştıkları kişiler arasında şeyhler, Avrupalı ünlü doktorlar da bulunduğuna işaret etti. Durmaz, şunları söyledi: “Katar Emiri Şeyh Tamim’in ailesine çok iş yaptık. Aileden birçok kişinin villasını yaptık. Villa derken 3 bin 500-4 bin metrekareden başlıyor. Ciddi alanlar. Yine Sarayın ‘meclis’ denilen yeri vardır, bizdeki divan. Ailenin toplandığı kısımları, erkek meclisinin olduğu yerleri biz yaptık. Ülke dışında yatırımları oluyor İngiltere’de. Orada villa ya da lüks apartman dairelerinin a’dan z’ye anahtar teslim dekorasyonunu gerçekleştirdik.”

Hırvatistan sahillerine 16 villa

Turizm konusuna değinen Metin Durmaz, Hırvatistan’ın bu noktada ciddi atak yaptığını, AB’nin bu ülkenin sahillerine 250 milyar euro maddi destek verdiğine işaret ederek, kendilerinin de Hırvatistan’da otel yatırımı işine girdiklerini söyledi. Durmaz, “Bizim de orada 4-5 otel yatırımımız var inşaatı devam eden. Biz mobilya ve dekorasyonlarını yapıyoruz. Hırvatistan sahili Miami Beach ile yarışır. Biz de orada Alman bir ortakla araziler alıyoruz. İnşaatı onlar dekorasyon mobilyalarını biz yapıyoruz. Orada yüzde 50-50 ortaklığımız olacak. 16 villa yapıyoruz ve kiralama yapacağız” diye konuştu.