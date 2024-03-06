Kadının istihdama erişimi kalkınmanın koşulu

Sabancı, iş birliğine ve ortak çalışmanın önemine değinerek, “Sabancı Vakfı olarak araştırmalarımız ve gözlemlerimiz sonucunda ülkemizin en büyük problemlerinin başında ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın istihdamının geldiğini görüyoruz.

Her zaman vurguladığımız gibi eğitime ve istihdama erişim hem temel bir hak hem de kalkınma için bir ön koşuldur. Bu kapsamda kadınlar ve kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlanması için Vakıf olarak 50 yıldır önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

2022 yılında başlattıkları ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’ projesinin, 18-29 yaş aralığındaki genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amaçladığını vurgulayarak, “NEET genç kadın sorununa dikkat çekmek ve Türkiye’de bu konuda gündem oluşturmak en temel hedefimiz. Projeye başladığımızda yüzde 50,5 olan NEET genç kadın oranı bugün yüzde 45 seviyelerine düştü. Sayıları 3,5 milyonu bulan NEET genç kadın sayısı da 3,2 milyona geriledi. Ortaya çıkan sonuç her ne kadar pozitif gözükse de OECD ülkeleri arasında maalesef NEET genç kadın oranında hala ilk sıradayız. Bu konuda gidilecek çok yolumuz var.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi güçlü ortaklarımızla beraberiz” mesajını verdi. Sabancı Vakfı’nın kuruluş yılından bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik pek çok çalışması bulunuyor. Bunlar arasında kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla devam eden burs programı ile 17 ilde inşa edilen 19 öğrenci yurdu bulunuyor.