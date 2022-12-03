Kalebodur'dan ekosisteme yüksek katma değer

Kale Grubu'nun hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, geride bıraktığı 5 yılda desteklediği sosyal girişimcilerle, ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattı.

Kale Grubu açıklamasına göre, yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda hayatları iyileştirmek için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmak, onların yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen, Türkiye sanayinin duayen isimlerinden, Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmayı amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın kazananları, 2 Aralık Cuma akşamı düzenlenen törende açıklandı.

Dört ayrı kategoride 300’e yakın başvurunun değerlendirildiği sürecin sonunda, Erken Aşama kategorisinde iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan, amaç odaklı bir tasarım stüdyosu olan 'Esmiyor; İleri Aşama kategorisinde kadınların teknoloji alanında potansiyelini açığa çıkararak, yetenek ihtiyacını kapatmayı hedefleyen 'Up School'; İş Birliği kategorisinde kadın gücüyle döngüsel ekonomi yaratmayı amaçlayan 'This Mana & Yargıcı'; Gençlik kategorisinde ise sürdürülebilir çevre teknolojileri geliştiren 'Biriktir' adlı sosyal girişimler ödüle değer bulundu.

"İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı daha kapsayıcı ve güçlü hale geliyor"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Türkiye’de sosyal girişimcilerin sayısının artması gerektiğini belirterek, "İbrahim Bodur’un oluşturduğu özgün kalkınma modelinden aldığımız ilhamla sosyal fayda üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olarak, yolumuzun sosyal girişimcilerle kesiştiğini gördük, bu girişimlerin büyümesi için desteklenmesine katkı sunmayı amaçladık. Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile sosyal etki bırakabilecek bir program tasarladığımız için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Programın geride kalan beş yılının muhasebesini çıkarmak için bir etki analizi hazırladıklarını aktaran Okyay, "Etki analizi, bize, Kale Grubu ile iş birliğini kalıcı hale getiren ve ekosistemi güçlendiren sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırdıklarını ve etki alanlarını genişlettiklerini gösterdi. 5 yılda desteklediğimiz sosyal girişimcilerle birlikte, ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattık. Katılımcılardan alınan geri bildirimler, programın giderek daha kapsayıcı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminin "en önemli topluluğu" haline geldiğini dile getiren Okyay, etki raporu sonuçları ve 5 yılda edinilen farkındalık doğrultusunda söz konusu programı, topluluk oluşumu, ağ kurma, platform sağlama, fon kaynaklarına erişim gibi alanlarda derinleştireceklerini kaydetti.

Liselileri sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştıracak

Kale Grubu, bu yıl içinde eğitime başlayan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi gençleri, sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştırmak için önemli bir adım attı.

Bu çerçevede yeni projelerinin liselere yönelik olacağını aktaran Okyay, "Kale Seramik Vakfımız ile AB Erasmus + (Plus) programı altında, yıl boyunca Büyükçekmece ilçe sınırları içerisindeki 50 öğretmene verilecek interaktif eğitimler aracılığıyla 2 bin lise öğrencisinin erken yaşta sosyal girişimcilik kavramıyla tanışmasına öncülük edeceğiz. Önümüzdeki yılın konsantrasyon alanlarından birisi de liseler olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal girişimcilere maddi destek

Açıklamaya göre, Erken Aşama, İleri Aşama, İş birliği ve Gençlik kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 120 bin liralık para ödülü takdim edildi. Ayrıca Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın öğrencilerinden seramik sanatçısı M. Tüzüm Kızılcan'ın imzasını taşıyan seramik tohum heykeli hediye edildi.