Kontek Enerji, halka açılmayı hedefliyor

Sektörde çeyrek asrı geri­de bırakan, dijitalizasyon ile yeni iş modelleri geliştirme­yi kendine misyon edinen Kon­tek Enerji, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayileri ve satış mühendisleri ile bir araya geldi.

Kontek Enerji Yönetim Kuru­lu Başkanı Can Köklü, 2025 yılı için borsaya açılma hedeflerinin olduğunu söyleyerek, 2023 yılı için yüzde 220’lik bir ciro artı­şı ile 145 milyon euro konsolide ciroya ulaşmayı hedefledikleri­ni açıkladı.

Kontek enerji bayilik ağına ve tüm iştirak firmalarına fayda sağlayabilecek fırsat kapı­larının açıldığını aktaran Kon­tek CEO’su Tolga Murat Özde­mir, bayilerin yoğun ilgi göster­diği Enerji Depolama Sistemi, panel, inverter satışı konuların­da bilgi verdi.