Kontek Enerji, halka açılmayı hedefliyor
Kontek Enerji Yönetim Kuru¬lu Başkanı Can Köklü, 2025 yılı için borsaya açılma hedeflerinin olduğunu söyleyerek, 2023 yılı için yüzde 220’lik bir ciro artı¬şı ile 145 milyon euro konsolide ciroya ulaşmayı hedefledikleri¬ni açıkladı.
Sektörde çeyrek asrı geride bırakan, dijitalizasyon ile yeni iş modelleri geliştirmeyi kendine misyon edinen Kontek Enerji, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayileri ve satış mühendisleri ile bir araya geldi.
Kontek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Can Köklü, 2025 yılı için borsaya açılma hedeflerinin olduğunu söyleyerek, 2023 yılı için yüzde 220’lik bir ciro artışı ile 145 milyon euro konsolide ciroya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
Kontek enerji bayilik ağına ve tüm iştirak firmalarına fayda sağlayabilecek fırsat kapılarının açıldığını aktaran Kontek CEO’su Tolga Murat Özdemir, bayilerin yoğun ilgi gösterdiği Enerji Depolama Sistemi, panel, inverter satışı konularında bilgi verdi.