Kritik olaylardan nasıl ders almalı?

Öğrenme sürecinde kendinize şu temel soruları sorabilirsiniz: "Ne oldu?" sorusunu sorun ve yanıtını etkin olarak dinleyin: Varsayımlarda bulunmak yerine sorular sorun. Hem siz hem de çalışanlarınız ne olduğu hakkında kesin bir fikir sahibi oluncaya kadar bir sonraki adıma geçmeyin.

"Bu durumdan nasıl bir ders çıkarabiliriz?" sorusunu sorun ve çalışanlarınızın öğrenmesine yardımcı olun:

Bu aşamada sabırlı olmanız gerekebilir. Kişiler nasıl bir ders çıkarılabileceğini kendi sözcükleri ile dile getirmeye başlayıncaya kadar sessizce beklemenizde yarar var. "Güzel, peki başka?" ya da "Evet sonra...?" gibi sözlerle yüreklendirmeniz de yardımcı olabilir.

3. "Gelecek sefer neyi farklı yapman gerekir?" sorusunu sorun ve doğru yanıtı bulması için yardım edin:

Bu aşamada insanlar çoğunlukla hareket tarzları üzerine genel bir takım fikirler ortaya sürerler: "Daha iyi iletişim kurmam gerekir" gibi. Çalışanlarınızı duruma özgü hareket tarzları üzerinde düşünmeye teşvik edin. Tam olarak kiminle iletişim kurması gerektiği, nasıl iletişim kurması gerektiği gibi.

Özetleyin:

Öğrenme sürecini tamamladığınız zaman öğrenilenleri ve gelecek için verilen kararları ana başlıklar halinde özetleyin. Böylece konuşulanları unutmaz ve karşınızdaki kişiye onu dikkatle dinlemiş ve söylediklerini anlamış olduğunuzu gösterirsiniz.

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