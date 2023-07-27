Kur ve finansman sorunu sektörleri daraltıyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, göreve geldikleri 16 aydan bu yana bin 400 firmayı kapı kapı ziyaret ettiklerini belirterek, en fazla dile getirilen sorunların kur ve finansmana erişim olduğunu söyledi.

Metal endeksinin kamuoyuna duyurulduğu basın toplantısında konuşan Tecdelioğlu, firmaların 2019’dan bu yana yüzde 50 kapasite artışı olduğuna işaret ederek, “Firmalarımız yatırımla büyümek istiyor, ancak finansmana erişemediği için küçülüyor. Sektörün tamamı böyle” dedi. Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin verdiği bilgilere göre ise alüminyumda bu yıl yüzde 20 küçülme beklendiği belirtildi.

İDDMİB’in, metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri takip etmek, metal fiyatları, üretim maliyetleri, döviz kurları, kâr marjları, stoklar gibi göstergeleri izlemek için TR-METALENDEKS:Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi'nin hayata geçirildiğini açıklayan Tecdelioğlu, “Bu çalışma ile sektörlerin nabzı tutulacak” dedi.

Endeks yön gösterici olacak

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6’ncı sektör olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, ilk 6 ay ihracatının 6,63 milyar dolara ulaştığını, aynı dönemde birim ihraç fiyatının ise 4,59 dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Tecdelioğlu, “Alüminyum, bakır, döküm, hırdavat, armatür, mutfak eşyaları ve yapı malzemeleri sektörleriyle ilgili veriyi, beklentiyi ve dünyadaki değişim için bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Endeksi hazırlarken, sorduğumuz sorularla ihracatın gelecek dönemdeki sipariş stoğunu öğreniyoruz, üretim kapasitelerindeki boşluğun olup olmadığını öğreniyoruz, yarattıkları değerdeki katma değeri öğrenmeye çalışıyoruz.

Bu verileri piyasayla, ekonomi yönetimi ve ilgili bakanlıklarımızla paylaşarak sektörlerimizle ilgili sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayarak, bu yönde gerekli teşvik ve desteklerin verilmesini, kapasitelerin arttırılması ve yatırımların devam etmesi için bize yön göstermesini sağlayacağız.

Böylelikle sektör rakamlarımızla Bakanlıklarımızın beş yıllık program dahilinde geliştirdiği sektörel planlarımıza yön vermeleri için alt yapı sağlamış olacağız” dedi.

Sürdürülebilir ihracat hedefimiz

Endeks çalışmalarına 2022 Kasım ayından itibaren başlanıldığını kaydeden Tecdelioğlu, 8 binden fazla İDDMİB üyesinin sürdürülebilir vaziyette her ay üç binden fazla telefon araması yapılarak alınan anket sonuçlarıyla ihracat rakamlarının ilgili bakanlıkların açıklamış olduğu verilerle eşleştirildiği bilgisini paylaştı.

Tecdelioğlu, "Bu eşleştirmelerle ihracatımızın düşmesi, artması, hangi bölgelerde değiştiği, kapasitesi, mevcut sipariş durumu gibi birçok veriyi açıklayabilir hale geliyoruz” dedi.

Bu çalışmanın ihracatçılar birliği içinde bir ilk olduğunu ifade eden Tecdelioğlu, “İDDMİB olarak bu çalışmamızla Türkiye'nin bu sektörlere değer vermesini, katma değerli bir sektör olduğunu göstermeyi, Türkiye ihracatının yaklaşık 3 buçuk katı gibi katma değerli bir sektör olduğu için de sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu endeksi her ay basınla, sektörle ve üyelerimizle paylaşacağız” diye konuştu.