Küresel ticarette yeni reformlara ihtiyaç var

Antalya Diplomasi Forumu sona erdi. 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen foruma, 19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özel yönetim başkanı ile 52 dışişleri bakanının yanı sıra 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı. Forumda Ukrayna-Rusya savaşası ve Gazze’de yaşanan katliamın yanı sıra küresel ekonomi de masaya yatırıldı.

Katılımcılar, yeni bir küresel ticarette reformların hayata geçirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmasının yanı sıra Gazze'deki felaketin engellenmesi ve Afrika'da istikrar sağlanması halinde bunun ticarete ve ekonomiye yansımalarının olacağı söyledi.

“Savaşlar kimseye kazandırmaz”

Dünyada fiziksel altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra aynı zamanda düzenlemelerin de basitleştirilmesi, kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Yasamaya yönelik düzenlemelerin de daha basit hale getirilmesi gerekiyor ki böylelikle ikili ve bölgesel işbirliği potansiyelini değerlendirebiliriz. Bu ikili ve bölgesel işbirliklerinin, yeni bir küresel ortamın peşinde koşmamızı da engellememesi gerekiyor. Dünyanın bağlantısallığının arttığı bir dönemdeyiz.

O yüzden de bu ikili ve bölgesel işbirlikleri devam ederken yeni bir küresel ortamın, yeni bir küresel çerçevenin oluşturulması için de çalışmaya devam etmek durumundayız." Ticaret ve ekonominin siyaseti etkilediğini kaydeden Yılmaz, “Dolayısıyla bu ikisi arasında sürekli bir etkileşim var. Çünkü savaş hiç kimseye bir şey kazandırmaz ama barış herkese kazandırır” diye konuştu.

“Dünyada barış ortamı güçlenir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öngörülebilir ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminin, istikrar ve refahın yayılması yoluyla dünyadaki barış ortamını güçlendireceğini düşündüklerini söyledi. Ticaretin sadece iktisaden değil siyaseten de önemli hale geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Küresel değer zincirlerinin parçası olan ülkeler, daha kolay ve daha hızlı büyüyor.

Ticaret zenginleştirir, korumacılık fakirleştirir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin istikrarı ve refahı için ticaretin daha serbest olması şart. Dünyaya entegre olmuş, iş yapma ortamını iyileştirmiş ülkeler hem daha zengin hem de daha huzurlu olacaktır" dedi. Hisarcıklıoğlu, Avrupa'nın kurduğu birlik sayesinde tarihte ilk defa Batı Avrupa'nın 80 yıldır savaş görmediğine dikkati çekerek, ticaretin en büyük barış kaynağı olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Ülkeler arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Kurallara dayalı bir küresel ticaret rejimi kurmanın tüm ulusların yararına olduğunu görmeliyiz. DTÖ, küresel ticarete belli bir düzen gelmesini ve uluslararası ticaretin gelişmesini sağladı. İş dünyası olarak, küresel ticaret sisteminin güncellenmeye ve reforma ihtiyacı olduğuna inanıyoruz."

“Gazze'de ateşkes için çaba var”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışında yaptığı konuşmada, Gazze'de beklenen ateşkese ilişkin diplomasinin tüm imkanlarının kullanıldığına dikkat çekti. Fidan, ''Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık, yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim.

Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz'' ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere önümüzdeki hafta ABD'ye bir seyahat planlandığını da söyledi.

"Enerjide dağıtım sistemi değişmeli"

Antalya Diplomasi Forumu’nda, Ukrayna'daki savaşın dünya enerji piyasaları ve enerji siyasetine etkileri ele alındı. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, son 3 yılda yaşanan küresel olayların, iklim değişikliğinin, bölgesel çatışmaların, küresel ekonomik sorunlar ile tedarik zincirindeki sorunların eş zamanlı olarak enerji sektörüne darbe vurduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerjinin dağıtım, depolama ve tüketici maliyetleri gibi zorlukları beraberinde getirdiğini, elektriğe erişimin insan hakkı olduğunu söyleyen Demircan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim ve dağıtım planlarını açıkladığı kaydetti. Demircan, "Burada bir paradigma değişikliği var, enerji üretim portföyünü değiştirirken dağıtım sistemini de değiştirmeniz gerekiyor çünkü yenilenebilir kaynaklar kesintiye uğrayabiliyor. Bunun için yenilenebilir enerji kapasitesinin çok iyi yönetilmesi lazım, akıllı şebeke gibi, talebin daha iyi yönetilmesi gibi, depolama kapasitesi gibi ilave ihtiyaçlar var” dedi.