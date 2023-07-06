"Litvanya ile olan iş birliğini artırmalıyız"

Büyükelçi Ricardas Deguits başkanlığındaki Litvanya heyetine İzmir’deki yatırım olanakları ve iş birliği fırsatları hakkında bilgi veren ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Litvanyalı iş insanlarını 21 Eylül’de düzenlenecek “Yatırım Zirvesi”ne davet etti.

Litvanya’nın, finansal teknoloji iş geliştirme konusunda Avrupa Birliği’nin cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirten Zorlu, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve dekarbonizasyon alanlarında ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis de, “İş birliğini geliştirebileceğimiz çok çeşitli alanlar var. Sizleri de ülkemize bekliyoruz” dedi.

“İhracatı artırmalıyız”

ESİAD’ın 20 milyar dolarlık iş hacmi ve 200 bin kişiye istihdam sağlayan 1000’in üzerinde firmayı temsil ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, aynı zamanda Türkiye’nin AB Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yapan tek sivil toplum kuruluşu olduklarını vurguladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde verdiği destek nedeniyle Litvanya’ya teşekkür eden Zorlu şöyle devam etti: “Türkiye, Avrupa Birliği’nin altıncı büyük; AB ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. 2022 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 40,6'sını AB oluştururken, ithalatın payı yüzde 25,6'dır. Türkiye'nin Litvanya ile olan dış ticareti, 2013-2022 yılları arasında yaklaşık 1,6 kat artmıştır. 2022 yılında Türkiye’nin Litvanya’ya ihracatı 559.2 milyon dolar olmuş, ithalatı ise 646 milyon dolar şeklinde gerçekleşmiştir.

İzmir’in Litvanya ile olan dış ticareti 2013-2022 yılları arasında dalgalı bir seyir izlemiştir. 2022 yılında İzmir’in Litvanya’ya ihracatı 63.9 milyon dolar, ithalatı ise 18.3 milyon dolar seviyesindedir. Bu ziyaretin Türkiye-Litvanya arasındaki iş birliğini daha da ilerletmeye ve derinleştirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. ESİAD olarak her iki ülke iş insanları arasında iş birliğini artırmak için çalışacağız.